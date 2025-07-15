Кліщ є переносником небезпечних хвороб. Якщо виявили його на своєму тілі, треба негайно позбутись паразита. Адже чим швидше це зробити, тим менше шансів, що він вас заразить. Я для боротьби з кліщами використовую підручні засоби. Передусім маю звичайний шприц. Максимально рівно обрізаю його верхівку і приставляю вертикально до місця, де присмоктався кліщ. Для кращого ефекту місце контакту змащую водою. Під тиском повітря кліщ легко виходить. Також кліща легко викрутити пінцетом. Важливо тільки, щоб вийшло не лише тіло, а й голова. Якщо вона відірвалась, треба спробувати вийняти її простерилізованою голкою.

За першої ж можливості відвезіть кліща в лабораторію і далі чітко дотримуйтеся вказівок лікаря.

Наталка ПАДЕНКО. Рівненська обл.