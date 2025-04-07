Лікарі, буває, радять їсти печені яблука. Хочу запитати, чим вони корисніші за сирі? Це питання для мене важливе ще й тому, що з фруктів о цій порі можу вживати переважно яблука, з минулорічного врожаю.

Надія ДАВИДЮК. Тернопільська обл.

Стверджувати, що печені яблука корисніші за сирі, мабуть, не зовсім коректно. Інша річ, що людям із деякими хворобами від вживання сирих яблук краще утриматись. Йдеться, зокрема, про гастрит, виразку шлунка, підвищену кислотність, панкреатит і деякі інші.

СВІЖІ

Максимальна користь яблук — у сирому вигляді. Недаремно кажуть, що той, хто вживає бодай одне яблуко на день, не ходить до лікаря. Ці плоди містять вітаміни C, A, Е, групи B, а також калій, кальцій, залізо, фосфор, натрій, магній, йод та інші мінерали. Клітковина, що міститься в яблуках, сприяє нормалізації травлення та запобігає закрепам. Яблука містять речовини, які знижують рівень холестерину в крові та покращують роботу серця, а також антиоксиданти, що захищають клітини мозку від пошкодження та покращують пам’ять. Деякі дослідження доводять, що вживання яблук може знизити ризик розвитку раку, особливо товстої кишки. Завдяки високому вмісту заліза яблука поліпшують склад крові, зокрема сприяють підвищенню гемоглобіну. Вони зміцнюють імунітет, мають легку сечогінну дію, покращують мікрофлору кишківника. Яблука — малокалорійний продукт, у 100 г свіжих плодів міститься лише 47 ккал, а отже, вони незамінні для тих, хто хоче схуднути. Завдяки високому вмісту вітаміну A сприяють зміцненню зору, зубів і ясен.

Однак користь яблук значною мірою залежить від сорту та способу вирощування. Попри всю користь яблука у великих кількостях можуть пошкоджувати зубну емаль (через вміст кислоти), спричиняти здуття живота, подразнювати слизову шлунка, збільшувати навантаження на кишківник. Із огляду на це експерти радять їсти не більше 1–2 яблук на день.

ПЕЧЕНІ

Печені яблука вважають дієтичним продуктом і рекомендують вживати людям із чутливим травленням. І хоча під час термічної обробки руйнується певна частина вітаміну С, більшість корисних речовин, які містяться в сирих яблуках, зберігається. Під час запікання клітковина в яблуках стає м’якшою, що полегшує їх перетравлення. А ще знижується кислотність, тому вони менше подразнюють слизову оболонку шлунка, а на смак стають ніжніші. Натомість повністю зберігають пектин — ця речовина діє як сорбент і має властивість виводити з організму токсини. Печені яблука мають нижчий глікемічний індекс, ніж сирі, тому не спричиняють різкого підвищення рівня цукру в крові. Також їх рекомендують вживати людям із високою чутливістю зубів.

Їсти яблука рекомендують зі шкіркою, у ній міститься особливо багато клітковини. Однак за серйозних подразнень шлунка краще все ж почистити їх перед вживанням. Ну й, звісно, як сирі, так і печені яблука потрібно вживати в міру. На здоров’я!

Лідія ГЕРАЩЕНКО.