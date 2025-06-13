У сучасному світі турбота про себе стала справжнім трендом. Ми чуємо, що треба «бути добрими до себе», «не перенапружуватися» і «слухати свої бажання». Але іноді під виглядом турботи про себе ховається лише миттєвий комфорт, а не дійсно підтримка власного благополуччя.

Міф 1. Турбота про себе — це робити тільки те, що приносить задоволення.

Реальна турбота про себе — це баланс між задоволенням і відповідальністю. Це означає не тільки дозволяти собі приємні дрібниці, а й робити те, що справді допомагає нам у довгостроковій перспективі.

Іноді таке піклування — це змусити себе вийти на прогулянку, коли хочеться лежати в ліжку.

Це приготувати корисну їжу замість чергового фастфуду, хоч часу мало.

Це закінчити робочі справи, навіть коли хочеться їх відкласти, щоб не створювати додатковий стрес завтра.

Міф 2. Турбота про себе — це уникати всього, що спричиняє стрес.

Дискомфорт — це не завжди знак того, що ми робимо щось неправильне. Часто це сигнал росту. Якщо уникаємо складних розмов, змін або викликів, то, можливо, ми не піклуємося про себе, а просто тікаємо від проблем.

Сказати «ні» тому, що вас виснажує, — це піклування про себе.

Піти від токсичних людей — це теж піклування про себе.

Прийняти складне рішення, яке зробить вас щасливішими в майбутньому, навіть якщо зараз страшно — це справжня турбота про себе.

Міф 3. Якщо мені не хочеться щось робити — значить, я не повинен.

Не завжди хочеться робити те, що корисне. Але навіть якщо ми не відчуваємо мотивації зараз, наші дії можуть її створити.

Не хочеться займатися спортом? Почніть хоча б із розминки — потім стане легше.

Ліньки працювати над проєктом? Розділіть його на маленькі кроки та зробіть перший.

Важко прокидатися раніше? Почніть із 10-хвилинного ранкового ритуалу, який приносить вам задоволення.

Справжня турбота про себе — це не потурання слабкостям, а створення життя, в якому вам добре. Це означає навчитися розрізняти:

коли потрібно дозволити собі відпочинок, а коли — зробити зусилля над собою;

коли варто послухати свої бажання, а коли — свої довгострокові цілі;

коли потрібно уникати стресу, а коли — зустріти його й використати для росту.

Бо істинна турбота про себе — не лише м’якість, а й сила, наголошують фахівці Психологічної підтримки.