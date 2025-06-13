Окрім картоплі, підгортання є важливою процедурою для багатьох інших городніх культур. Навіщо це потрібно? Підгортання сприяє утворенню додаткових коренів, робить рослини більш стійкими до посухи та вітру, підгорнута земля краще утримує вологу та ускладнює ріст бур’янів.

Помідори. У підгорнутих помідорів формуються додаткові корені. Це покращує живлення рослин, робить їх більш стійкими до вилягання та посухи, а також збільшує врожайність. Підгортати помідори рекомендується 2–3 рази за сезон, особливо після підживлень і рясних дощів. Перше підгортання проводять через 2–3 тижні після висадки розсади у відкритий ґрунт. Особливо важлива ця процедура для високорослих сортів.

Перець і баклажани. Хоча ці культури й не утворюють додаткових коренів, легке підгортання допоможе їм зміцнити стебла та покращити стійкість проти вітру, надто ж високорослим сортам. Підгортання проводять 1–2 рази за сезон.

Капуста (особливо пізні сорти). Підгортання зміцнює стебла, поліпшує ріст і розвиток коренів, забезпечує додаткове живлення, підвищує стійкість до стресових умов, зокрема запобігає розгойдуванню головок вітром. Розпочинають підгортання у фазі 8–10 справжніх листочків. Ранню капусту підгортають один раз на сезон, середню та пізню — двічі-тричі, з інтервалом 2 тижні.

Цибуля-порей. Підгортання цій культурі просто необхідне для формування довгих білих ніжок. Починають, коли рослини досягнуть висоти 20–25 м. Чим вищий земляний горбок, тим довшою буде вибілена частина. З метою вибілення підгортають і спаржу.

Кукурудза. Підгортання кукурудзи сприяє утворенню опорних повітряних коренів у нижній частині стебла, що робить рослину більш стійкою до вітру та запобігає виляганню. Підгортають, коли рослини досягнуть висоти 20–30 см. Повторюють кожні 2–3 тижні, аж до збору врожаю.

Морква. Молоді коренеплоди злегка підгортають землею, щоб під впливом сонячних променів їх плічка не позеленіли і не стали гірчити. Достатньо підгорнути 1 раз. А щоб не підгортати кожну рослину, вздовж рядка роблять довгий вал.

Важливо! Підгортання проводять по вологому ґрунту після поливу або дощу. Водночас земля має бути волога, але не дуже мокра. Працюють обережно, щоб не пошкодити кореневу систему рослин. Підгортати занадто високо не варто, достатньо підгорнути нижню частину на висоту 5–10 см.

Які культури не підгортають. Таким культурам, як огірки, кабачки, гарбузи, буряк, цибуля, часник і зелень, підгортання не потрібне. Вони більше потребують розпушування ґрунту та мульчування. Зокрема, корені огірків розташовані дуже близько до поверхні землі, а під час підгортання їх легко пошкодити. А в цибулі й часнику це може спричинити загнивання цибулин.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.