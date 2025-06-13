Солодке, але водночас із приємною кислинкою — чудове варення з ревеню та полуниці нікого не залишить байдужим.

700 г ревеню

300 г полуниці

10 г м’яти (листочки)

1 лимон

1 кг цукру

Ревінь вимити, просушити, почистити та нарізати на шматочки 1х1 см. Полуницю, м’яту та лимон вимити та просушити. Ревінь засипати цукром і залишити на 30–40 хв., доки пустить сік. Потім перемішати та поставити на вогонь. Через 5 хв. додати полуницю, перемішати і на малому вогні довести до кипіння. Помішуючи, варити 20 хв.

З лимона зняти цедру, не зачіпаючи білий шар, вирізати м’якоть. М’яту нарізати дрібно. Додати м’якоть і цедру лимона та м’яту, перемішати. Варити, помішуючи 5–8 хв.

Гаряче варення розкласти по стерилізованих баночках, закрити кришками, укутати до охолодження. З часом варення стане густішим.

Порада: для приготування ревінь можна заморозити, оскільки він не завжди «чекає» на полуницю, і це чудовий вихід, щоб скуштувати таке варення!

Якщо не подобаються листочки м’яти у варенні, можна додати цілі гілочки під час варіння, а потім просто видалити.