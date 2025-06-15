Міністерка охорони здоров’я та солідарності Франції Катрін Вотрен планує найближчим часом оприлюднити постанову, яка заборонятиме використання екранів у місцях, де перебувають діти віком до трьох років.

Як повідомляє Le Journal du Dimanche, ця ініціатива спрямована на повну заборону впливу екранів на найменших — від народження до трирічного віку — як у публічному просторі, так і вдома.

Вотрен наголосила, що поліція не здійснюватиме перевірок у приватних оселях, однак сама постанова матиме важливу символічну роль. За її словами, вона допоможе закріпити в суспільстві думку про те, що так робити не можна — так само, як це відбулося після заборони тілесних покарань дітей.

«Навіть якщо заборона не супроводжувалась перевірками, сама її наявність поступово сформувала переконання, що бити дитину — навіть “легенько по попі” — неприпустимо», — пояснила вона.

Очікується, що документ буде оприлюднений протягом кількох тижнів. Він базується на численних наукових дослідженнях, які вказують на шкідливий вплив екранів на розвиток маленьких дітей. Зокрема, у звіті французьких експертів у сфері охорони здоров’я, опублікованому в квітні, зазначалося, що надмірний контакт із цифровими пристроями в ранньому віці може назавжди зашкодити здоров’ю та когнітивному розвитку дитини.