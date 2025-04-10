Статистика показує, що все більше людей обирають самотність або просто не знаходять свого партнера. Але замість того, щоб підтримати їх, суспільство часто нав’язує почуття сорому, навішує ярлик: «Сам — отже, не цікавий, неуспішний, недостатньо хороший».

ПРИЧИНИ ТАКОГО СТАВЛЕННЯ

Культура парності. Фільми, книги, серіали — всюди нам показують, що щастя можливе лише в стосунках.

Соціальний тиск. Родичі, друзі, знайомі — всі хочуть вже знати, «коли ти вже когось знайдеш».

Страх бути «не таким». Якщо ви не в парі — отже, щось із вами не так, ви не вписуєтеся в традиційний сценарій.

Залежність від думки інших. Соцмережі створюють ілюзію, що «всі навколо щасливі у стосунках».

Економічні та культурні установки. Колись сім’я була умовою виживання, тому самотність вважали ризиком.

Відтак самотня людина починає вірити, що її самотність справді є проблемою, відчуває емоційну виснаженість через постійні виправдовування, уникає важливих рішень, має проблеми з довірою, а життя починає здаватися перегонами за стосунками, а не шляхом до власного щастя.

ЯК ІЗ ЦИМ БОРОТИСЬ

Визначте свої переконання щодо самотності. Це ваш вибір, а не поразка. Відстежуйте, які слова інших впливають на вас, і відокремлюйте їх від реальності. Вчіться відповідати на некоректні запитання коротко й упевнено. Фокусуйтеся на своїх цілях і радощах замість пошуку «правильного статусу». Перестаньте порівнювати своє життя з чужими історіями в соцмережах. Оточіть себе людьми, які не знецінюють ваш вибір.

Пам’ятайте, що самотність — це не проблема. Не виправдовуйтеся, не пояснюйте — живіть для себе, радять фахівці Психологічної підтримки. Ви не зобов’язані відповідати чужим очікуванням. Не дозволяйте нікому сумніватися в собі.