Ці поради, пропоновані BBC Future, науково обґрунтовані, то чому б не спробувати їх, аби стати трохи щасливішими попри все. Для цього варто змінити лише кілька звичок, стверджують учені.

Чим ми старші, тим важливіша дружба.

Люди похилого віку зазвичай звужують своє соціальне коло, надаючи перевагу спілкуванню з тими, хто їх добре знає.

Але дослідження показують, що варто навпаки залишатися відкритими для нових знайомств. Адже вони мають переваги над стосунками з родичами, які часто ґрунтуються на зобовʼязаннях.

Дружба — це добровільні стосунки, що можуть початися та закінчитися будь-коли, та переважно приносять більше радості.

До того ж будувати нові стосунки у старшому віці зазвичай легше — ми стаємо більш зрілими, маємо кращі навички і більше орієнтовані радіти життю. Якісні дружні стосунки покращують наше ментальне та фізичне здоровʼя.

Насправді дослідження постійно доводять, що дружба є такою ж важливою для добробуту в зрілому віці, як і сімейні зв’язки.

Якщо вам важко заводити друзів, спробуйте один дієвий спосіб — розділіть з іншими якийсь емоційний момент, це допоможе відчути себе ближче до людей.

Поділяйте радість інших

Уміння співчувати — добре відома основа справжньої дружби. Але є й протилежний стан — уміння поділити радість. Численні дослідження свідчать, що то — недооцінений аспект хороших стосунків, так само важливий для дружби, як і співчуття.

Коли друзі діляться з вами радісною новиною, слухайте з ентузіазмом, ставте запитання. Якщо реагуєте пасивно чи навіть знецінюєте успіх свого друга — ризикуєте зіпсувати стосунки.

Займіться волонтерством

Це вже не новина, що роблячи щось для інших, почуваємося краще. Дослідження показали, що волонтерство може допомогти впоратися навіть із такими захворюваннями, як хронічний біль і депресія.

Дізнайтеся про своїх предків

Учені зʼясували, що дослідження родоводу може мати величезну психологічну користь. Вас можуть надихати сімейні історії про подолання труднощів, які передають із покоління в покоління.

Вивчаючи своє генеалогічне дерево, можете відчути більше контролю над своїм життям, а також глибше усвідомити своє місце у світі.

Це також може дати віру в майбутнє, а також відчуття вдячності — усвідомлення того, що ваше життя стало можливим завдяки боротьбі та стійкості ваших попередників на користь тих, хто прийде після них.

Чекайте на гарні події або… не робіть нічого

Водночас дослідження показують, що надто багато зусиль, аби стати щасливим, можуть і зашкодити. Адже підвищуючи очікування, почуватимемося більш розчарованими.

Айріс Мосс, психолог з Каліфорнійського університету в Берклі, котра також показала, що надмірне прагнення щастя може посилити почуття самотності та роз’єднаності, рекомендує ставитися до життя з більшим стоїцизмом і спокійніше сприймати життєві злети та падіння.

…а також менше кофеїну

У холодні темні дні чашка кави може дати вашому мозку й тілу вкрай необхідний імпульс.

Кофеїн покращує увагу, адже швидко всмоктується в кров, де перемагає аденозин, хімічну речовину, що змушує нас відчувати втому.

Дослідження показують, що вживання кофеїну пов’язане з багатьма перевагами для здоров’я. Серед них — зниження ризику деяких форм раку, хвороб серця та діабету 2 типу, а також підвищення фізичної працездатності та захист від депресії.

Але у споживанні кофеїну важливий час. Учені доволі точно вирахували, за який час до сну варто приймати останню дозу — 8 годин і 48 хв.

Також не варто вживати надто багато кофеїну — не більше 400 мг або близько двох-трьох чашок кави, залежно від міцності, на день. Це допоможе уникнути порушень сну, головних болів, нудоти та тривоги.