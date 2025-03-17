Кожен із нас, українців, знає, що означає жити в умовах постійної тривоги. Новини, сирени, невизначеність — усе це змушує розум малювати найгірші сценарії. Та як зберегти внутрішню рівновагу й не дозволити тривозі виснажувати нас, радять фахівці Психологічної підтримки.

Техніка «Якорі реальності» допомагає повернути контроль над своїми думками та зосередитися на теперішньому моменті. Вона досить проста, вам знадобиться зробити лише три кроки.

1. Упіймайте тривожну думку

Помітивши, що вас накриває тривога, поставте собі запитання:

Чи ця думка ґрунтується на фактах, чи це лише моя уява?

Чи допомагає мені ця думка діяти, чи вона лише забирає енергію?

2. Створіть «якір реальності»

Замість того, щоб занурюватися в страхи, прив’яжіть себе до теперішнього моменту. Спробуйте:

відчути свої стопи на підлозі;

перерахувати 5 речей, які бачите навколо;

сконцентруватися на повільному диханні (вдих — 4 сек., видих — 6);

сказати собі: «Зараз я тут. Зараз я в безпеці. Я роблю те, що в моїх силах».

3. Переключіть увагу на дію

Тривога паралізує, але дії повертають нам контроль. Маленькі кроки допомагають не застрягати в думках:

зателефонуйте рідним, нагадайте один одному, що ви разом;

зробіть щось конкретне: приберіть, приготуйте чай, підіть на прогулянку;

долучіться до підтримки ЗСУ.

Пам’ятайте, тривожні думки — це реакція на складні обставини, але ми не мусимо їм підкорятися. Навіть у найтемніші часи можемо знайти точки опори. Якщо відчуваєте, що тривога стає надто сильною, не соромтеся звернутися за підтримкою — до друзів, родини чи психологів. Знайте, ви не одні.