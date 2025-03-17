За яких умов у дружини виникає право на її утримання своїм чоловіком і чи не втрачає вона це право після розлучення?

Вікторія.

У ШЛЮБІ

Право на утримання (аліменти) від другого з подружжя мають непрацездатний чоловік чи дружина, роз’яснюють у Мін’юсті. Такою вважають людину, котра досягла пенсійного віку або має інвалідність. У певних випадках право на аліменти зберігається й після розлучення. Але за умови, що непрацездатний потребує матеріальної допомоги і колишній чоловік/дружина може надати таку допомогу.

Чинне законодавство України встановлює права та обов’язки подружжя на утримання. Відповідно до Сімейного кодексу України (далі — Кодекс) дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.

Статтею 75 Кодексу визначено, що право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати таку допомогу.

Один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Однак не має права на утримання той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного кримінального правопорушення, якщо це встановлено судом.

Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку з протиправною поведінкою другого з подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди відповідно до Цивільного кодексу України.

Крім того, ст.90 Кодексу встановлено, що дружина, чоловік взаємно зобов’язані брати участь у витратах, пов’язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя.

ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ

Згідно зі ст.76 Кодексу розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло в неї за час шлюбу.

Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік (дружина) може надавати таку допомогу.

Особа має право на утримання і тоді, коли стала особою з інвалідністю після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка (дружини) під час шлюбу.

Якщо на момент розірвання шлюбу жінці (чоловікові) до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як 5 років, вона (він) матиме право на утримання після досягнення цього віку, за умови, що в шлюбі спільно проживали не менше 10 років.

Якщо у зв’язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім’ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, він має право на утримання у зв’язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо є працездатним, за умови, що потребує матеріальної допомоги і що колишній чоловік (дружина) може її надавати. Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу.

СПОСОБИ УТРИМАННЯ

Утримання надається в натуральній або грошовій формі за згодою подружжя.

Воно має право укласти договір у письмовій формі та нотаріально посвідчений про надання утримання одному з них, у якому визначити умови, розмір і строки виплати аліментів. У разі невиконання одним із подружжя свого обов’язку за договором аліменти можуть стягувати на підставі виконавчого припису нотаріуса.

За рішенням суду аліменти присуджують, як правило, у грошовій формі.

Сплачують щомісячно. За взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед.

Аліменти присуджують за рішенням суду від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більше як за один рік. Якщо один із подружжя одержує аліменти у зв’язку з інвалідністю, сплата аліментів триває протягом строку інвалідності. У разі подання відповідного документа про продовження строку інвалідності стягнення аліментів продовжується на відповідний строк без додаткового рішення суду про це.

У разі виїзду платника аліментів на постійне місце проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти можуть бути сплачені наперед за час, визначений домовленістю подружжя, а в разі спору — за рішенням суду.

Аліменти присуджують одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя та (або) у твердій грошовій сумі. Їх розмір, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального та (або) сімейного стану.