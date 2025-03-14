Ніжний десерт, який порадує насиченим шоколадно-горіховим смаком.

400 мл молока

2 столові ложки цукру

2 столові ложки крохмалю

2 столові ложки какао-порошку

30 г волоських горіхів

збиті вершки (для оздоблення)

10 г шоколаду (для оздоблення)

Горіхи подрібнити у блендері дуже дрібно. У сотейник викласти цукор, какао та крохмаль, перемішати. Влити поступово молоко, розтерти. Варити пудинг на середньому вогні, постійно помішуючи, оскільки суміш може прикипіти. Коли пудинг почне густішати, всипати горіхи, помішуючи. Після закипання варити пудинг ще приблизно 1 хв. та зняти з вогню.

Ще гарячим розлити по склянках. Накрити плівкою, щоб не утворилася скоринка. Залишити остигати за кімнатної температури, а потім поставити в холодильник. Щойно застигне, перед подачею прикрасити збитими вершками й тертим шоколадом.