Дуже хочу спробувати виростити примули. У нас на ринку продається чимало цих квітів у горщечках, але переважно звичайних сортів. Я ж зустріла насіння таких красивих примул, що аж подих захопило! То вже відчуваю азарт і бажання виростити цілу колекцію.

Наталя ЗАМІРАЙЛО. Вінницька обл.

У фаховій літературі примулу нерідко називають первоцвітом, що й не дивно, адже навесні зацвітає однією з найперших. Цінується рослина за яскраві квіти та тривале цвітіння. Причому, чим прохолоднішою та дощовою буде весна, тим довше цвістиме. Розмножують примулу діленням куща та розсадою, яку пророщують із насіння.

Насіння на розсаду висівають у березні в ємності з легкою землесумішшю. Горщики краще брати неглибокі, щоб земля у них не закисала. Насіння обов’язково має бути свіже. Воно дуже дрібне, тож його рівномірно розподіляють по поверхні, допомагаючи собі зубочисткою, і майже не присипають ґрунтом. До появи сходів ємність накривають плівкою або склом і ставлять у прохолодне приміщення з температурою 14–18 градусів. Сходи з’являються через 20–30 днів, але загалом процес їх появи досить нерівномірний. У цей час розсаду виставляють у місце з температурою не вище 15–16 градусів. Поливають сіянці обережно, не допускаючи перезволоження. Перший час паростки настільки тендітні, що поливати їх краще з піпетки.

Коли сіянці сформують два справжні листочки, їх пікірують. При пікіруванні заглиблюють до листя, це сприяє появі додаткових коренів. Тижнів за два до висадки у відкритий ґрунт розсаду починають загартовувати. На клумби висаджують після того, як мине загроза весняних приморозків.

Первоцвіт невибагливий у культурі, але краще росте і цвіте в напівзатінених місцях на добре зволожених і багатих на поживні речовини ґрунтах. При цьому важливо не перегодувати добривами, щоб рослини не почали жирувати, адже це не на користь цвітінню. Хорошою ідеєю буде висадити примули у пристовбурні кола дерев. На глинистих ділянках перед посадкою додають пісок (відро на кв.м). Важливо: корені в первоцвіту надземні й наростають косо вгору, тому під старі рослини необхідно систематично підсипати поживну землесуміш. Зацвітуть рослини лише на другий рік після висіву, тож варто набратись терпіння. З часом кущики зміцніють і утворять навколо себе молоді розетки. Час від часу їх розсаджують, розділивши на нові кущики. Деякі види примул дають самосів.

Тетяна БОГОВИК.