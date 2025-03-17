Апетитні тюфтельки, що поєднують у собі м’ясний фарш і два види круп — рисову та гречану, створюючи смачну та поживну комбінацію.

Фарш:

300 г фаршу (свинина)

50 г рису

50 г гречаної крупи

1 маленька цибулина

2 зубчики часнику

1 неповна чайна ложка солі

чорний мелений перець

Підлива:

по 2 столові ложки олії та вершкового масла

2 столові ложки борошна

2 столові ложки томатної пасти

400 мл води

3 столові ложки жирної сметани

0,5 чайної ложки солі

по 1 чайній ложці меленої паприки, сушеного кропу та часнику

дрібка цукру

1 лавровий листок

1 середня морквина

1 середня цибулина

олія

Рис і гречку змішати, залити окропом, щоб покрив крупи. Залишити на 30 хв. Воду повністю злити. М’ясо, цибулю та часник прокрутити на м’ясорубці. Додати запарені гречку та рис, посолити, поперчити, перемішати. З отриманої маси сформувати тюфтельки середнього розміру. Обсмажити в олії до рум’яності (до готовності не доводити). Викласти тюфтельки в змащену олією форму.

Для засмажки цибулину дрібно нарізати, обсмажити до золотавості. Додати нарізану моркву, готувати разом до м’якості. Для підливи на сковороді розігріти суміш олії та масла. Всипати борошно, смажити до рум’яності, постійно помішуючи. Викласти томатну пасту, перемішати. Тоненькою цівкою влити воду, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Додати сіль, цукор і спеції. Усе розмішати, довести до кипіння на повільному вогні. Наприкінці додати сметану, довести до кипіння, зняти з вогню. Якщо підлива вийшла густою, можна долити води. Додати засмажку, перемішати. Полити підливою тюфтельки.

Форму накрити фольгою. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хв. Потім форму дістати, фольгу зняти. Повернути в духовку ще на 10 хв., щоб тюфтельки підрум’янилися.