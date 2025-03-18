Після проходження оцінювання повсякденного функціонування пацієнти отримують на електронну пошту витяг із рішення експертної команди та, в разі встановлення інвалідності, розроблені рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Документи надходять у форматі PDF і підписані електронною печаткою МОЗ України.

Відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Тобто ви можете подавати цей PDF-файл в офіційні установи без необхідності його друкувати, запевняють у МОЗ.

НАВІЩО ПОТРІБЕН ЦЕЙ Е-ДОКУМЕНТ

Витяг із рішення експертної команди містить результати оцінювання функціонального стану людини, висновки щодо стану здоров’я, необхідності в реабілітації чи наданні статусу інвалідності.

Рекомендації ІПР визначають перелік заходів, які допоможуть людині покращити стан здоров’я та соціальну адаптацію.

Цей документ може знадобитися для:

подання до органів соцзахисту для отримання допомоги;

пред’явлення роботодавцю;

звернення до медичних закладів;

підтвердження статусу інвалідності та отримання відповідних виплат і послуг.

ЯК НИМ КОРИСТУВАТИСЯ

1. Ознайомлення з текстом

Просто відкрийте файл за допомогою будь-якого інструмента для читання PDF-файлів (наприклад, Adobe Acrobat Reader або інший переглядач PDF). Документ повністю читабельний, і ви одразу побачите всю інформацію.

У разі, якщо документ не відкривається, спробуйте відкрити файл через Adobe Acrobat Reader або інший інструмент. Якщо проблема не зникає, перевірте, чи правильно завантажили файл

2. Перевірка електронної печатки МОЗ

Електронну печатку МОЗ система накладає автоматично, що підтверджує справжність документа та захищає від підробок.

Якщо вам потрібно перевірити підпис і печатку, скористайтеся одним із державних сервісів:

https://ca.diia.gov.ua/verify

https://czo.gov.ua/verify

Як саме це зробити

Перейдіть за одним із посилань.

Натисніть «Перевірити підпис».

Завантажте отриманий PDF-файл.

Система покаже, що документ підписано печаткою МОЗ, вкаже сертифікат і дату накладення підпису.

Ви можете завантажити протокол перевірки, в якому буде зазначено, що документ є дійсним.

КОЛИ ПОТРІБЕН ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ

Якщо установа або організація, куди подаєте документ, вимагає офіційне підтвердження автентичності. Протокол перевірки є додатковим підтвердженням, що цей документ дійсно підписаний МОЗ.

3. Надання документа в установу

Подати витяг із рішення експертної команди можна у двох форматах:

в електронному вигляді — просто надішліть PDF-файл в установу; він є повноцінним юридичним документом;

у паперовому вигляді — роздрукуйте документ; якщо установа вимагатиме перевірку його автентичності, можна показати протокол перевірки.

Надати цей документ можна без перевірки підпису, адже більшість установ приймають PDF без додаткової перевірки. Але якщо у вас просять підтвердити достовірність, ви можете: