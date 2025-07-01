У випадках втрати або пошкодження свідоцтва про народження, шлюб, зміну імені чи іншого документа, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану, існує офіційна процедура отримання дубліката, нагадують у Мін’юсті.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі — Закон) повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, та повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення здійснюються відділами ДРАЦС, дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану.

Для цього можуть подати заяву: особи, щодо яких складено запис; батьки; усиновлювачі; опікуни, піклувальники; представники закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина; органи опіки та піклування.

Наказом Мін’юсту від 09.12.2022 №5523/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 03.09.2022 №3734/5» визначено, що отримати свідоцтво про народження незалежно від дати проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження мають право батьки дитини (один з них), баба, дід, повнолітні брат і сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини або їх представник, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності чи одного з документів, що посвідчують повноваження відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини особисто або через свого представника.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їхньої заяви та представникові органу опіки і піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має на це право, у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додають копію договору про надання правової допомоги, засвідчену у встановленому законодавством порядку.

Під час подання заяви необхідно пред’явити оригінал паспорта громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства. У разі подання заяви громадянином України, котрий постійно проживає за кордоном, — паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Ставку державного мита за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану встановлено в розмірі 0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (0,51 грн). Крім того, відділи ДРАЦС можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджує Кабмін. Отримані кошти зараховують до держбюджету.

КУДИ ПОДАТИ ЗАЯВУ

1. До будь-якого відділу ДРАЦС незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника, розташованого на підконтрольній українській владі території. Перелік ДРАЦС та їхні контактні дані розміщені на вебсайті Мін’юсту за посиланням: https://is.gd/nby95l.

2. До Центру надання адміністративних послуг. Контактні дані ЦНАП за посиланням: https://is.gd/QGjtxR

3. Через портал «Дія». Цифровий офіс ДРАЦС опрацює вашу заяву.

Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі;

знайти «Послуги» та вибрати «Довідки й витяги»;

вибрати потрібний документ;

вказати, для кого документ і причину повторної видачі;

вибрати, де заберете документ;

сплатити послугу;

підписати заяву «Дія.Підписом» або іншим КЕП.

Отримати готовий документ можна трьома способами:

забрати самостійно у відділі ДРАЦС;

доставкою на відділення «Укрпошти»;

доставкою додому кур’єром «Укрпошти».

4. До дипломатичного представництва, консульської установи України, у разі перебування за кордоном.