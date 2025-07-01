Найперше і найважливіше, що потрібно зробити, коли відцвіли півники (іриси), — обрізати квітконоси. Адже рослина витрачає сили на формування насіння, а не на розвиток кореневища для подальшого цвітіння.

Крім того, відцвілі квіти можуть стати джерелом хвороб. Відрізають стебла якомога ближче до кореневища. Ще одна поширена помилка — вкорочування листя одразу після цвітіння. Цього не можна робити, адже листя продовжує постачати в кореневища поживні речовини та енергію, необхідні для формування квіткових бруньок на наступний рік. Інша річ, якщо побачите пошкоджене або хворе листя — таке потрібно негайно видаляти, аби запобігти поширенню інфекцій. І не забувайте про підживлення! Приблизно через місяць після цвітіння дайте квітам фосфору та калію: на 10 л води — 20–30 г суперфосфату та 15 г калімагнезії. Також регулярно розпушуйте ґрунт навколо півників і видаляйте бур’яни, оскільки вони конкурують з квітами за поживні речовини та воду.

І найважливіше! Якщо ваші півники розрослися й потребують розсаджування, це роблять також через 3–4 тижні після цвітіння. Як це правильно зробити, розповімо в наступних випусках «Порадниці».

Лідія ГЕРАЩЕНКО.