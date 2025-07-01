«Ви маєте їсти те, що робитиме вас красивішими», — пише у своїй книжці «Дієта для краси» американська докторка, дієтологиня, консультантка з харчування Ліза Драйєр.

Устриці. Чудове джерело цинку, який потрібен нашій шкірі для відновлення та утворення колагену. Також вони містять кальцій, необхідний для кісток, зубів і красивого волосся. Лосось. Багатий на жирні кислоти омега-3, які роблять нашу шкіру більш еластичною. А також містить астакстантин — потужний антиоксидант, у 100 разів сильніший, ніж вітамін E. Ківі. Багатий на вітамін C, який потрібен для вироблення колагену, а також підтримки здоров’я шкіри. Ще одна корисна властивість — високі дози вітаміну С призводять до зменшення зморщок. Чорниця. Це чудовий антиоксидант, який містить вітамін С, а також антоціани, які допомагають захистити шкіру та кров’яні судини. Солодка картопля (батат). Цей овоч дуже багатий на корисні речовини — містить білок, складні вуглеводи та вітаміни. Наприклад, бета-каротин, що допомагає захистити шкіру від зморщок. Знежирений йогурт. Потрібний для здоров’я волосся, зубів і кісток. Багатий на протеїн, вітаміни, кальцій та корисні бактерії. Томат. Відмінне джерело лікопіну, який є чудовим антиоксидантом. Шпинат. Містить альфа-ліпоєву кислоту, лютеїн і зеаксантин. Ліпоєва кислота допомагає призупинити ознаки старіння. Лютеїн і зеаксантин потрібні для здоров’я очей. Чорний шоколад. Багатий на антиоксиданти, допомагає захистити нашу шкіру від шкідливих променів сонця. Волоський горіх. Містить жирні кислоти омега-3.