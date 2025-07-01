Так складаються у нашій родині обставини, що чоловік, котрого сім’я моєї доньки просить стати хрещеним батьком новонародженої донечки, може бути присутнім ось у ці дні, коли саме триває Петрів піст. У нього, військовослужбовця, якраз короткотермінова відпустка зараз. Та чи можна хрестити дитину в піст?

Олена Кирилівна.

Не існує жодних заборон і обмежень у часі для звершення Таїнства Хрещення: хрестити можна в будь-який день року, незалежно від усіх постів і святкових днів, а також у будь-який час доби, запевняють у ПЦУ.

Отже, хрестити дитину можна впродовж і Великого, і Петрового, і Успенського, і Різдвяного постів. Можна хрестити дитину також і в будь-які інші церковні свята. Варто лише попередньо домовитись зі священником про конкретний зручний для вас час, аби звершити цю важливу священнодію, Таїнство Хрещення.

Хрещення є дуже важливим моментом в житті людини, це друге народження — духовне, це відкриття шляху до спасіння та вічного життя у Царстві Божому. Після Хрещення людина може брати участь і в інших Таїнствах Церкви. Тому немає обмежень для звершення цього найважливішого Таїнства, бо Церква Христова радо приймає всіх своїх синів і дочок завжди!

Що ж стосується обмежень посту, то хоча вони не торкаються самої можливості прийняти Хрещення, однак з очевидністю постові правила залишаються актуальними щодо святкувань і трапези, які традиційно роблять з цієї нагоди. Відтак хоча саме Таїнство може бути звершене у всякий день року, у постові дні не можна влаштовувати гуляння і застілля на честь хрестин, а обмежитися скромним постовим обідом.