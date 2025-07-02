Коли поруч вибух, пожежа чи завал — перша реакція природна: паніка, розгубленість, потреба діяти або тікати. Але в масових випадках саме неправильні дії свідків можуть завадити тим, хто рятує життя професійно, застерігають у МОЗ. Масовий випадок — це ситуація, коли постраждалих так багато, що ресурси (медичні, рятувальні, логістичні) не встигають впоратись у стандартному режимі. І кожна зайва або хаотична дія може коштувати комусь життя. Із 2022 року таких ситуацій стало більше — через російські атаки по цивільній інфраструктурі. Тому важливо знати, як поводитись, щоб не завадити роботі медиків, рятувальників і поліції.

ЩО ЗАЗВИЧАЙ ВІДБУВАЄТЬСЯ З ЛЮДЬМИ ПІД ЧАС МАСОВОГО ВИПАДКУ

1. Шок і дезорієнтація. «Що сталося?» — класична реакція. Люди тремтять, не можуть зосередитись, не розуміють, куди йти.

2. Панічна розгубленість. Біг, крик, істерика або навпаки — заціпеніння. Часто — неправильні спроби допомогти (наприклад, витягнути постраждалого без стабілізації хребта).

3. Наслідування натовпу. Люди роблять те, що інші, — навіть якщо це шкідливо. Часто з’являються «самопризначені рятівники», які заважають професіоналам.

4. Пошук інформації та близьких. Панічні дзвінки, вимоги пояснень, конфлікти з рятувальниками.

5. Короткий сплеск мобілізації. Дехто починає діяти логічно. Але без навичок — допомога часто неефективна або навіть шкідлива.

Які ж дії можуть бути корисними та допомагають екстреним службам?

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Якщо ви стали свідком масового випадку, викличте екстрені служби й передайте їм інформацію.

Виконуйте інструкції рятувальників, поліціянтів, військових медиків.

Уникайте самостійного «геройства», що може нашкодити іншим або вам самим.

Коли приїдуть медики, не біжіть до них, якщо вашому життю нічого не загрожує. Краще допоможіть організувати чергу на отримання допомоги, а в разі евакуації — координувати порядок виходу/ переміщення.

Якщо проходили навчання з надання домедичної допомоги, ви можете допомагати постраждалим у межах своїх знань і навичок. Важливо діяти за принципом: «Спитай, що потрібно, і не роби зайвого».

Що робити, поки екстрені служби їдуть? За можливості приберіть транспорт, що блокує під’їзд до місця.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПОВІДОМИТИ ЕКСТРЕНИМ СЛУЖБАМ

Зателефонуйте 112 або 103 із чітким повідомленням (можна за міжнародним алгоритмом

M/ETHANE).

Повідомлення про масовий випадок, який потребує масштабного реагування.

Точне місце події.

Тип події (наприклад, пожежа, вибух тощо).

Небезпеки, потенційні ризики на місці (обвал, легкозаймисті матеріали тощо).

Інформація про доступ до місця події, включно з можливими перешкодами.

Кількість постраждалих і характер їхніх травм.

Які служби вже працюють на місці та які додаткові ресурси ще потрібні.

ПРО ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ

Щоб збільшити кількість постраждалих, росіяни використовують тактику подвійного ракетного чи дронового удару. Тож якщо ви опинилися поблизу масового випадку: