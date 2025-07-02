Хоча ми й любимо літнє тепло, та коли температура повітря занадто висока, це може завдати шкоди нашому організму. У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб нагадують прості правила, як пережити спеку і не перегрітися, а також радять, що робити в разі перегрівання.
1. Менше кави — більше води.
Солодкі напої, алкоголь і кава зневоднюють організм. Чиста вода — ваш найкращий друг у спеку.
2. Легкий раціон замість важкої їжі.
Віддавайте перевагу холодним супам, свіжим салатам і фруктам замість гарячих страв.
3. Прохолодний душ — так, вентилятор — ні.
При температурі +30 градусів вентилятор лише ганяє гаряче повітря. Маєте кондиціонер — сміливо вмикайте.
4. Активність — тільки вранці або ввечері.
Із 10 до 16 год. — найнебезпечніший час для прогулянок і спорту.
ПЕРША ДОПОМОГА
Коли ж усе-таки людині не вдалося вберегтися від перегрівання:
- перенесіть її в тінь або прохолодне місце;
- зніміть зайвий одяг;
- обкладіть холодними компресами або помістіть у ванну з прохолодною водою;
- прикладіть пакети з льодом під пахви та до пахвових складок;
- давайте прохолодну воду маленькими ковтками;
- зверніться до лікаря, а в разі втрати свідомості — негайно викликайте «швидку».
Залишити відповідь