Хоча ми й любимо літнє тепло, та коли температура повітря занадто висока, це може завдати шкоди нашому організму. У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб нагадують прості правила, як пережити спеку і не перегрітися, а також радять, що робити в разі перегрівання.

1. Менше кави — більше води.

Солодкі напої, алкоголь і кава зневоднюють організм. Чиста вода — ваш найкращий друг у спеку.

2. Легкий раціон замість важкої їжі.

Віддавайте перевагу холодним супам, свіжим салатам і фруктам замість гарячих страв.

3. Прохолодний душ — так, вентилятор — ні.

При температурі +30 градусів вентилятор лише ганяє гаряче повітря. Маєте кондиціонер — сміливо вмикайте.

4. Активність — тільки вранці або ввечері.

Із 10 до 16 год. — найнебезпечніший час для прогулянок і спорту.

ПЕРША ДОПОМОГА

Коли ж усе-таки людині не вдалося вберегтися від перегрівання: