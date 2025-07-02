У боротьбі зі шкідниками саду та городу нерідко помічними стають… бур’яни. Одним з таких є полин гіркий. Засоби з нього готують дуже просто. Важливо й те, що полин можна засушити на запас.

Відвар. Подрібніть 1 кг сировини, залийте 3 л води і кип’ятіть 10–15 хв. Коли охолоне, доведіть об’єм до 10 л. Додайте 50 г рідкого мила для кращого прилипання та обробіть рослини.

Настій. Зелену масу залийте водою так, щоб покривала сировину. Накрийте кришкою і залиште в теплому місці на 10 днів. Потому процідіть, розведіть водою 1:1 та обприскайте рослини.

Настої та відвари полину зарадять від гусеней, попелиці, морквяної мухи, білокрилки, кліщів, слимаків, медяниці та багатьох інших шкідників.