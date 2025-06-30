Дуже ніжні та ситні млинці на кефірі з кабачком і зеленню — особливо апетитні в теплому вигляді зі сметаною. Кабачки для приготування підійдуть будь-які, але саме з молоденькими виходить смачніше та ароматніше. Із зелені в рецепті — петрушка з кропом, але можете додати ту, яку любите. До речі, за бажанням можна додатково засмачити кабачкові млинці часником.

450 мл кефіру

400 г кабачків

280 г борошна

4 яйця

олія

4 гілочки петрушки

2 гілочки кропу

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки соди

0,5 чайної ложки солі

вершкове масло

Молоденькі, молочної стиглості кабачки використовуйте цілком. Зі старих слід видалити шкірку та волокнисту внутрішню частину з насінням. Натерти кабачки на дрібній тертушці. Всипати сіль, залишити на столі, щоб виділився сік. Далі віджати кабачкову масу, щоб позбутися зайвої вологи.

Зелень дуже дрібно посікти. У глибокий посуд налити кефір. Він має бути приємно теплий, але не гарячий, інакше згорнеться. Додати яйця. Перемішати яйця з кефіром віничком або за допомогою міксера. Викласти натерті кабачки, подрібнену зелень, цукор і дрібку меленого чорного перцю (за бажанням). Знову все перемішати. Поступово просіяти борошно, змішане із содою, перемішати, щоб не було грудочок.

Млинцеве тісто виходить густішим, ніж на класичні тонкі млинці на молоці. За консистенцією воно нагадує питний йогурт. Даємо тісту постояти 10 хв., щоб розвинулась клейковина і млинці не рвалися при смаженні, а також вийшли еластичними. Смажити на змащеній олією сковороді до золотавості з обох боків. Гарячі змащувати вершковим маслом.

Із зазначених у рецепті продуктів виходить 12 кабачкових млинців (діаметр 18 см). Вони будуть не дуже товсті, при цьому еластичні та ніжні. Після охолодження зберігайте їх в герметичному посуді в холодильнику, а перед подачею розігрійте в мікрохвильовій пічці.

За бажанням можете наповнити їх, наприклад, вершковим сиром із солоною червоною рибкою — буде дуже смачно.