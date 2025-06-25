Якщо впродовж року людина не з’являлася в місці свого постійного проживання, а також немає відомостей, де вона перебуває, — її можна визнати безвісно відсутньою. Для цього треба звертатися до суду та отримати відповідне рішення. Коли рішення набере чинності, можна розв’язувати питання з опікою над майном такої особи. Як стати опікуном майна безвісно відсутньої людини — роз’яснюють юристи системи надання правничої допомоги.

ХТО МОЖЕ СТАТИ ОПІКУНОМ

Родич або член сім’ї безвісно відсутньої людини, який

має повну цивільну дієздатність,

подав заяву про призначення опікуном майна.

Опікун може бути лише один.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ІЗ ЗАЯВОЮ

До нотаріуса для

проведення опису майна,

призначення опікуна майном.

ЩО ОПИСУЄТЬСЯ І ЯК ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ

Описується те, що знаходиться за останнім місцем проживання безвісно відсутньої людини, або де знаходиться основна частина майна.

Робиться це в присутності двох свідків.

Ними не можуть бути:

нотаріус, що здійснює опис майна;

представник органу опіки та піклування;

людина, яка подала заяву про опіку над майном;

члени сім’ї та близькі родичі безвісно відсутньої людини;

люди, які не можуть прочитати або підписати акт опису майна.

Що зазначають в акті опису:

дату та час складання;

дані про нотаріуса (ПІБ, назва нотаріальної контори чи нотаріального округу);

дату отримання заяви про опіку над майном, доручення нотаріуса;

дані про учасників опису (ПІБ, місце проживання, за необхідності — місце роботи);

ПІБ людини, яка визнана безвісно відсутньою;

відомості про особу, яка подала заяву про опіку над майном;

інформацію про майно: його характеристики, стан, вартість.

ЯК ПРИЗНАЧАЮТЬ ОПІКУНА

Нотаріус видає свідоцтво про призначення опікуна над майном і акт опису такого майна, що є невід’ємною частиною свідоцтва.

Якщо буде скасовано рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, опіка над її майном припиняється.

ДЕ ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ ПІДТРИМКУ

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультують, як діяти у вашій ситуації.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні — з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) — 4722 грн/міс.; з інвалідністю — якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у ст.14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть і подадуть до суду заяву та представлятимуть ваші інтереси в суді.

Звернутися до системи надання БПД можна за посиланням:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/