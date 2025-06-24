Класичний холодник на кефірі з додаванням мінеральної води. У спекотні дні подібний прохолодний, освіжаючий суп часто на нашому столі.

4 середні варені картоплини

5 варених яєць

пучечок редиски

3 середні свіжі огірки

300 г вареної ковбаси

по 1 пучечку зеленої цибулі, петрушки та кропу

1 столова ложка гострої гірчиці

1 л кефіру (від 3%)

300 мл сильногазованої води

сіль

чорний мелений перець

Нарізаю дрібним кубиком картоплю, редис, огірки та варену ковбасу. Якщо дотримуєтеся здорового харчування, то замініть ковбасу відвареною курячою грудкою чи телятиною.

Переходимо до зелені. Її в холодник рекомендую додати багато і різної. Для рецепта дрібно нарізаю по пучечку зеленої цибулі, петрушки та кропу.

Відварені яйця розрізаю на 2 частини. Викладаю жовтки в окрему глибоку миску. Додаю до них гірчицю. Потім виделкою розтираю все разом. Білки нарізаю кубиком такого ж розміру, що й інші інгредієнти. Варто зазначити — якщо інгредієнти будуть нарізані однаково, у страви буде однорідніша текстура. Тож рекомендую постаратися з нарізкою.

У каструлю поміщаю нарізані овочі, зелень, яйця, ковбасу. Добре присолюю, перчу вміст каструлі, щоб холодник не вийшов прісним.

Потім заливаю все жирним кефіром. І розбавляю сильногазованою мінеральною водою до отримання бажаної консистенції. У мене в середньому на це йде 250–300 мл води на 1 л кефіру.

Перемішую все разом і відправляю страву в холодильник настоятися на 30 хв.

Андрій ЛЕЛЕКА. м. Звягель.