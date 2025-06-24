Класичний холодник на кефірі з додаванням мінеральної води. У спекотні дні подібний прохолодний, освіжаючий суп часто на нашому столі.
- 4 середні варені картоплини
- 5 варених яєць
- пучечок редиски
- 3 середні свіжі огірки
- 300 г вареної ковбаси
- по 1 пучечку зеленої цибулі, петрушки та кропу
- 1 столова ложка гострої гірчиці
- 1 л кефіру (від 3%)
- 300 мл сильногазованої води
- сіль
- чорний мелений перець
Нарізаю дрібним кубиком картоплю, редис, огірки та варену ковбасу. Якщо дотримуєтеся здорового харчування, то замініть ковбасу відвареною курячою грудкою чи телятиною.
Переходимо до зелені. Її в холодник рекомендую додати багато і різної. Для рецепта дрібно нарізаю по пучечку зеленої цибулі, петрушки та кропу.
Відварені яйця розрізаю на 2 частини. Викладаю жовтки в окрему глибоку миску. Додаю до них гірчицю. Потім виделкою розтираю все разом. Білки нарізаю кубиком такого ж розміру, що й інші інгредієнти. Варто зазначити — якщо інгредієнти будуть нарізані однаково, у страви буде однорідніша текстура. Тож рекомендую постаратися з нарізкою.
У каструлю поміщаю нарізані овочі, зелень, яйця, ковбасу. Добре присолюю, перчу вміст каструлі, щоб холодник не вийшов прісним.
Потім заливаю все жирним кефіром. І розбавляю сильногазованою мінеральною водою до отримання бажаної консистенції. У мене в середньому на це йде 250–300 мл води на 1 л кефіру.
Перемішую все разом і відправляю страву в холодильник настоятися на 30 хв.
Андрій ЛЕЛЕКА. м. Звягель.
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