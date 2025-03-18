Початок весни — найкраща пора для збору соснових бруньок. Вони надзвичайно корисні й містять вітаміни С, В, К та Р, каротин, велику кількість ефірної олії, смолисті та дубильні речовини, крохмаль. Бруньки збирають із молодих сосон. Вони мають бути розміром 1,5–2,5 см, зелені, злегка липкі та досить щільні.

Спектр лікувальних властивостей бруньок сосни надзвичайно широкий. Вони чинять протимікробну дію, знищують патогенну мікрофлору, стимулюють активність слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, є ефективним відхаркувальним засобом. Тому дуже помічні в лікуванні захворювань дихальної системи. Також мають протизапальну, ранозагоювальну, заспокійливу, слабку сечо- та потогінну дію, сприяють зміцненню судин, знижують температуру, зміцнюють імунну систему. А ще бруньками сосни лікують запалення суглобів. Також їх використовують для профілактики застудних захворювань, загального зміцнення та підвищення захисних сил організму проти вірусних або бактеріальних інфекцій.

Відвар: ст.л. бруньок помістити в емальований посуд, залити склянкою окропу та настоювати 30 хв. на водяній бані. Охолодити, процідити, залишок відтиснути до процідженого відвару. Об’єм довести кип’яченою водою до 200 мл.

Приймати по третині склянки після їди 3 рази протягом дня. Також теплий відвар використовують для інгаляцій і полоскань.

Сироп від кашлю: 1 кг молодих шишок нарізати невеличкими шматочками. Скласти в банку і засипати 500 г дрібного цукру. Банку щільно закрити і залишити на 7–10 днів. Злити сироп, що утвориться, та вживати не більше ніж 2 ст.л. уранці та ввечері.

Настоянка: 100 г бруньок сосни залити 0,5 л горілки, настоювати 21 день у теплому темному місці, час від часу струшуючи. Процідити та вживати по ч.л. на пів склянки води 2–3 рази на день за 20 хв. до їди протягом місяця.

Настій на меду: в банку закладають 2 ст.л. сухих бруньок, додають 300 мл рідкого меду, перемішують, закривають кришкою та ставлять у прохолодне місце на 2 тижні. Вживають такий мед 3 рази на день натщесерце по пів столової ложки протягом 3 тижнів. Він чудово лікує хвороби суглобів, нервові розлади, тривожність, безсоння, підвищує імунітет.

Зовнішньо препарати бруньок сосни використовують для полоскань горла та ротової порожнини при стоматиті, ангіні, ГРВІ, тонзиліті, для інгаляцій та ванн. У косметології — для боротьби з випадінням волосся.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.