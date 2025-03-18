Маю грушку сорту Листопадова. Нарешті дочекалась плодів, але торік дерево уразив шкідник. Воно стало ніби вкрите чимось липким, почало слабшати. Люди кажуть, це медяниця і навесні треба чимось покропити. Підкажіть, що робити, бо дуже люблю цю грушку.

Стефанія КЛИМКІВ. Львівська обл.

Справді, скидається на те, що дерево уразила грушева медяниця (листоблішка). Шкідник розвивається в умовах теплого клімату і достатньої вологості. Також поширенню листоблішки сприяє нерегулярний догляд за деревами, зокрема, відсутність санітарних заходів. Особливо йому до смаку молоденькі грушки. Доросла комаха зимує в щілинах кори та під листям на землі. Навесні до розпускання бруньок, щойно настануть плюсові температури, виповзає на дерева і висисає з бруньок сік. Самка відкладає на гілки дуже дрібні жовті яйця, а після розпускання бруньок — на листя, вздовж головної жилки. З яєць виходять дрібні личинки, які висисають сік із листя, квітконіжок, пагонів і плодів. Зазвичай період їх виходу збігається з розпусканням плодових бруньок. Личинки виділяють велику кількість солодкої прозорої липкої рідини — «медвяної роси». За великої кількості шкідника личинки виділяють її так багато, що вона вкриває пагони, листя і навіть капає на землю. На таких поверхнях оселяється сажистий грибок, що вкриває їх чорним нальотом. Уражені дерева слабнуть, відстають у рості, дають менший урожай та легко пошкоджуються у зимовий період. Плоди в них недорозвинуті, дрібні, втрачають товарні якості. Плодоношення може повністю припинитись.

Заходи боротьби. Рання весна — найсприятливіша пора для боротьби зі шкідником, коли він масово відкладає яйця. Під час розпускання бруньок (у стадії зеленого конуса) дерева обробляють інсектицидними препаратами — Актара, Інта-вір, Фуфанон, Енжіо, Карате Зеон та іншими чітко згідно з інтструкцією. Обробки здійснюють за безвітряної погоди, покриваючи робочим розчином верхній і нижній боки листя. Дуже важливо закінчити обприскування до початку цвітіння садів. Наступну обробку здійснюють вже після цвітіння. Препарати бажано щоразу чергувати, аби шкідник не звик до них. Іноді рекомендується обробляти дерева настоєм кульбаби, золи, тютюну тощо. Однак народні методи, на жаль, малоефективні. Заражені частини видаляють.

Дуже важливо тримати сад у порядку, регулярно згрібати та знищувати опале листя, очищувати штамби від відмерлої кори, мохів і лишайників. При закладанні саду між деревами дотримуються достатньої відстані, щоб ускладнити розповсюдження шкідника.

Іван СИМАКОВ, садівник.