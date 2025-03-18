Хліб із додаванням волоських горіхів і гречаного борошна виходить неймовірно духмяним.

70 г ядер волоських горіхів

90 г гречаного борошна

210 г пшеничного борошна

12 г свіжих дріжджів

270 мл теплої води

2 столові ложки олії

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка солі

Гречку обсмажити на сухій сковороді — так вона стане ароматнішою. Подрібнити на борошно в кавомолці. Горіхи обсмажити на сухій сковороді до рум’яності, щоб розкрили свій аромат. Подрібнити на не надто дрібну крихту. У теплій воді розвести цукор і дріжджі. Всипати 50 г пшеничного борошна та залишити в теплі на 15 хв. до появи пінної шапочки. Всипати решту пшеничного і гречаного борошна, сіль. Замісити тісто. Потім додати горіхи та олію й вимішувати все хвилин 10. Спочатку тісто буде липким, але поступово стане слухняним. Дати йому підійти в теплі 1 год. Розкачати на пласт. Згорнути в рулет. Викласти у форму, змащену олією. Злегка присипати хліб пшеничним борошном і залишити для підйому ще на 1 год.

Розігріти духовку до 210 градусів. Поставити в неї миску з водою — вологість у духовці зробить хлібну скоринку хрусткою. Поставити хлібину в розігріту духовку. Випікати 40–45 хв. Після чого дати охолонути на решітці.