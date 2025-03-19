Для цивільних осіб, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, затверджено право на отримання відстрочки від мобілізації, йдеться на Урядовому порталі.

Кабмін ухвалив відповідну постанову «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Цей документ унормував положення Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зі змінами від 20 листопада 2024 р.

Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.