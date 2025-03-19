Із болем, запаленням чи навіть кровоточивістю ясен періодично стикається майже кожна людина. Як розібратися, що спричинило цю проблему, та в яких випадках потрібно терміново відвідати лікаря, «Порадниці» розповіла стоматолог-терапевт Наталія ГОЛОВНЯ.

ЗДОРОВІ ЯСНА НЕ ПОВИННІ ТУРБУВАТИ

— Якщо ясна здорові, вони світло-рожевого кольору, без почервоніння та набряків, не кровоточать під час чищення зубів або вживання твердої їжі. Якщо ж у вас періодично або постійно виникають у них больові відчуття та дискомфорт, потрібно проаналізувати ситуацію і зрозуміти, в чому причина. Вона може бути як достатньо невинною, що легко усувається самостійно, так і серйозною, коли необхідне втручання фахівця.

Варто зазначити, що скарги на дискомфорт у ділянці ясен дуже поширені, тому що в навколозубних тканинах багато чутливих нервових закінчень, що реагують на найменші подразники.

ПОШИРЕНІ ПРИЧИНИ

До найбільш поширених причин виникнення проблем з яснами належать:

неправильна гігієна ротової порожнини : якщо ви недостатньо ретельно чистите зуби й не використовуєте зубну нитку, на зубах і яснах може накопичуватися наліт, який згодом перетворюється на зубний камінь і спричиняє запалення;

: якщо ви недостатньо ретельно чистите зуби й не використовуєте зубну нитку, на зубах і яснах може накопичуватися наліт, який згодом перетворюється на зубний камінь і спричиняє запалення; травми та мікропошкодження: травмувати ясна можна занадто жорсткою зубною щіткою, твердою їжею, незручними або неправильно встановленими пломбами, протезами чи брекетами;

травмувати ясна можна занадто жорсткою зубною щіткою, твердою їжею, незручними або неправильно встановленими пломбами, протезами чи брекетами; куріння : нікотин та інші хімічні речовини, що містяться в сигаретах, погіршують кровообіг ясен, що підвищує ризик виникнення в них запальних процесів;

: нікотин та інші хімічні речовини, що містяться в сигаретах, погіршують кровообіг ясен, що підвищує ризик виникнення в них запальних процесів; прийом деяких медикаментів : лікарська гіперплазія ясен проявляється розростанням її тканин, болем, почервонінням і кровоточивістю;

: лікарська гіперплазія ясен проявляється розростанням її тканин, болем, почервонінням і кровоточивістю; гормональні зміни: гормональна перебудова організму, наприклад, під час вагітності або менопаузи, може зробити ясна більш чутливими та схильними до запалення;

гормональна перебудова організму, наприклад, під час вагітності або менопаузи, може зробити ясна більш чутливими та схильними до запалення; різні захворювання: це можуть бути як запальні патології безпосередньо зубів і ясен (гінгівіт, пародонтит, стоматит, періодонтит, кіста), так і ГРВІ або вірус герпесу, що послаблюють імунітет загалом.

«ЗУБИ МУДРОСТІ» РОСТУТЬ І В 40+

Ще однією досить поширеною причиною болю та набряку в яснах може стати прорізування «вісімок» — так званих «зубів мудрості». Всупереч поширеній думці, що вони виростають до 30 років, «вісімки» іноді вирішують «прорости» у досить зрілому віці: після 40-ка і навіть 50-ти. Причому в таких пацієнтів процес прорізування зазвичай йде важче, оскільки щелепа вже давно сформована й кісткова тканина дуже щільна.

ГІНГІВІТ ТА ПАРОДОНТИТ

Якщо вирішити проблему занадто жорсткої зубної щітки або гострого краю пломби, що дряпає ясна, можна швидко, такі поширені запальні захворювання, як гінгівіт і його ускладнення — пародонтит — вимагають досить тривалого лікування у фахівця.

Гінгівіт розвивається поступово внаслідок недостатньої гігієни ротової порожнини та утворення зубного каменю, але при своєчасному зверненні до лікаря процес повністю оборотний. При гінгівіті запалення торкається лише верхніх, м’яких тканин ясен. Вони стають набряклими, червоними, болючими, сверблять і кровоточать, на них постійно утворюється наліт, виникає неприємний запах із рота.

Якщо з появою цих ознак не вжити заходів, то хвороба прогресуватиме і згодом може перейти в пародонтит — набагато серйозніше захворювання, при якому запалення зачіпає як ясна, так і зв’язковий апарат та кісткові структури щелепи. Тому пародонтит може призвести до розхитування й навіть втрати зубів. Оскільки захворювання прогресує повільно, самостійно вловити момент критичного «переходу» важко. Основними симптомами пародонтиту, на додаток до хворобливості та кровоточивості, стають «сповзання» ясен й оголення шийки зуба, гнійні виділення з пародонтальних кишень, рухливість зубів.

ЩО РОБИТИ

Якщо проблема з яснами самостійно не минає протягом кількох днів або ж біль і набряк посилюються, без візиту до стоматолога або пародонтолога не обійтися. При гінгівіті та пародонтиті лікування завжди починають з видалення нальоту та зубного каменю. Якщо є каріозні зуби, їх пломбують або видаляють. При запаленні під протезом обов’язково проводять його корекцію або заміну.

Подальшу терапію підбирають індивідуально, залежно від стану порожнини рота та загального самопочуття пацієнта. Можуть бути призначені антибіотики, антисептики та знеболювальні засоби локальної дії (спреї, гелі, розчини для полоскання), противірусні препарати, епітелізуючі засоби, антигістаміни, вітаміни.

При разовому запаленні ясен або механічних ушкодженнях зазвичай рекомендують полоскання розчином соди або солі, відваром ромашки чи кори дуба, настоянкою прополісу.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ

Якщо у вас чутливі ясна, схильні до запалення, рекомендується ретельно доглядати за порожниною рота, використовуючи м’яку щітку, спеціальну зубну пасту та зубну нитку для очищення міжзубних проміжків; уникати подразнюючих продуктів і напоїв (гостре, кисле, занадто холодне чи гаряче, алкоголь); кинути курити; дотримуватись питного режиму. Також важливо регулярно відвідувати стоматолога для профілактичного огляду.

Ірина КАДЧЕНКО.