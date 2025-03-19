Якщо бажаєте милуватись рясним цвітінням тюльпанів, подбайте про це вже зараз. Щойно вони прокинулись — підживіть азотними добривами.

Азот стимулює ріст і розвиток рослин. Для цього внесіть на кв.м площі 20 г аміачної селітри. Не завадить додати і трохи калійного добрива у вигляді деревного попелу — склянка на відро води, настояти 2 дні та полити. При обробці важливо, щоб добриво не потрапляло на листя.

Також тюльпанам потрібно отримувати достатньо вологи (але без перезволоження). Наступне підживлення знадобиться вже у період бутонізації.