Мене часто запитують, як зробити хліб або солодку випічку кориснішими. Один зі способів — замінити частину пшеничного борошна альтернативним.

Цільнозернове

Цільнозернове пшеничне борошно не очищують від висівок так, як біле, завдяки чому в ньому залишається більше корисних речовин.

Спробуйте замінити чверть або половину білого борошна в рецепті на цільнозернове. Але таке борошно важче, ніж звичайне біле, тому текстура випічки вийде щільнішою. З цільнозерновим борошном добре виходять булочки, хліб, вареники, млинці, кекси.

Гречане

Оскільки гречане борошно не містить клейковини, до нього треба додавати пшеничне. Гречане тісто має тонкий горіховий аромат і цікаву текстуру. Ви можете приготувати багато страв: тонкі млинці, ароматні кекси, вареники, домашню локшину, печиво, хрумкий хліб. Гречане борошно можна приготувати самостійно, змоловши крупу в кавомолці.

Вівсяне

Вівсяне борошно має ніжний вершковий смак і аромат. Тому його можна додавати практично в будь-яке тісто для покращення смакових якостей. Вироби з нього виходять м’якими, зберігають вологість і ніжність. Підходить і для пухких бісквітів, і для хрусткого хліба, і для кексів, печива, млинців чи пирогів.

Але для пишної випічки вівсяне борошно потрібно змішати з пшеничним, адже тісто з ним стає менш еластичним.

Кукурудзяне

Його неймовірний колір надихне по-новому поглянути на звичні страви та випічку. Кукурудзяне борошно використовують для приготування хліба, пирогів, печива, і навіть бісквіти стають більш ароматними, розсипчастими та набувають золотистого відтінку.

У кукурудзяному борошні немає клейковини, тому замісити еластичне тісто з нього не вийде. Його треба змішувати з пшеничним.

Тетяна ЧЕРЕВКО, кухар. м. Хмельницький.