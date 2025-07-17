Повідомляють урядовці, що з липня українцям виплачують базову соціальну допомогу замість кількох окремих виплат для малозабезпечених сімей. Хто може розраховувати на таку допомогу і як довго її платитимуть?

Назарій Сергійович.

Із 10 квітня 2025 року набрала чинності постанова КМУ від 25.03.2025 №371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги». Базову соціальну допомогу (далі — БСД) призначають на 6 місяців, але не більше ніж до закінчення строку реалізації експериментального проєкту, роз’яснюють у ПФУ.

БСД, призначену на сім’ю, можуть виплачувати рівними частинами на кожну повнолітню особу із числа членів сім’ї, за їх бажанням, але виплата надходитиме тому, хто звернувся за призначенням (уповноважений представник сім’ї).

Розмір базової величини для розрахунку допомоги становить 4500 грн.

Проєкт передбачає два етапи.

Із 1 липня 2025 року БСД отримують громадяни, які вже мають одну з таких державних допомог:

малозабезпеченим сім’ям;

на дітей одиноким матерям;

на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Із 1 жовтня 2025 року коло учасників розшириться на інші родини чи осіб, котрі відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові Уряду. Зокрема на осіб, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу, та людей з інвалідністю.

* Особи, яких включають до складу сім’ї:

чоловік, дружина;

неповнолітні діти та тимчасово влаштовані в сім’ю діти, які залишилися без батьківського піклування віком до 18 років; повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема в період між завершенням здобуття певного рівня освіти та зарахуванням для здобуття іншого рівня освіти за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) і не мають власних сімей, — до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років незалежно від їх фактичного та/або задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I і II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними;

жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років, незалежно від їх фактичного та/або задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Склад сім’ї уповноваженого представника визначають на дату звернення за призначенням БСД.

Права члена сім’ї має також одинока особа.

* Особи, яких не включають до складу сім’ї:

ті, що перебувають на повному державному утриманні;

перебувають у полоні держави-агресора та позбавлені особистої свободи (затримані, взяті в заручники) органами влади держави-агресора (її окупаційними адміністраціями та збройними формуваннями), що підтверджується відповідними документами, або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

перебувають за кордоном.

Тривалість експериментального проєкту: до 1 липня 2027 року.