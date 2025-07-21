Головний хормейстер Львівської національної опери відреагував на пропозицію переспівати трек Наді Дорофєєвої.

Керівник хору “Гомін” Вадим Яценко, який сьогодні збирає повні зали по всій країні, не стримав сміху, коли почув запитання про можливу інтерпретацію пісні Наді Дорофєєвої у виконанні свого колективу.

“Що? – відповів Яценко, сміючись. – Це може бути теж зроблено талановито, і є колективи, які цим займаються. І це теж піде в історію популяризації хорового мистецтва. Взагалі без питань. Кожен має займатися чимось, нести якусь свою нішу. Ми не будемо цим займатися, але й нікому не забороняємо”.

Як зазначив Яценко, творчість учасників хору зосереджена на роботі з глибинною українською культурою, тому репертуар знаменитості їм точно не підійде. Про це він заявив у інтерв’ю на YouTube-каналі lviv24.

Нагадаємо, справжній фурор у мережі хор “Гомін” викликав після оприлюднення відео, в якому учасники виконали легендарний хіт Степана Гіги “Цей сон”. Ролик миттєво завірусився, а квитки на фінальні концерти сезону розкупили до кінця року.