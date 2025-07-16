Цю смачну страву можна зробити з будь-якої печінки: але набагато ніжнішими виходять млинці з курячої, тоді як крупнозернистими — з яловичої.

Пропоную саме варіант на основі курячої печінки. А як начинку використовуватимемо овочі — моркву та цибулю. Майонез рекомендую домашній — роблю на молоці без яєць.

1 кг курячої печінки

6 середніх морквин

4 середні цибулини

3 зубчики часнику

2 яйця

100 г борошна

4 столові ложки сметани

100 мл олії

1 чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Майонез:

100 мл молока

200 мл олії без запаху

2 столові ложки лимонного соку

1 чайна ложка готової гірчиці

0,5 чайної ложки солі

зелень

Начинка. Цибулю нарізати чвертькільцями, обсмажити в олії до золотавості. Вона має бути м’якою і ніжною. Додати до цибулі моркву, попередньо подрібнену на середній тертушці. Готуємо овочі під кришкою на вогні нижче середнього до повної готовності. Солимо, перчимо. Вимикаємо вогонь і даємо охолонути начинці.

Тісто для печінкових млинців. Печінку пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо борошно, сметану, сіль, яйця та мелений перець (за смаком). Перемішуємо до однорідності. На сковороді з невеликою кількістю олії смажимо печінкові млинці до золотавості з обох боків. На один млинець знадобиться не більше 5 хв., бо куряча печінка готується дуже швидко. У мене виходить 9 штук, вони тоненькі (не більше 5 мм завтовшки, діаметром 18 см), але у вас можуть бути менші та товщі — це все за бажанням.

Майонез. У склянку для блендера налити холодне молоко. Збити пів хвилини блендером на піну. Дуже повільно влити олію, тонкою цівкою. Продовжувати збивати, майонез одразу має загуснути. Якщо не загуснув, то додати лимонний сік, гірчицю, сіль і збити до густоти. Наприкінці додати вичавлений часник.

Збираємо торт. На плоску тарілку кладемо перший млинець. Змащуємо чайною ложкою майонезу. Потім кладемо частину моркви з цибулею, рівномірно розподіляючи овочі. Таким чином викладаємо всі млинці, промащуючи майонезом і прошаровуючи начинкою. Останній млинець просто змастимо майонезом та прикрасимо посіченою зеленню.

Готовому печінковому торту даємо добре охолонути і просочитися в холодильнику кілька годин. Хоча мені така закуска навіть більше подобається у теплому вигляді.

Софія ВОЛОШИН. м. Київ.