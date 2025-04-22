Назва цього гриба — шампіньйон — прийшла з Франції. Переклад з французької досить банальний — слово «champignon» означає «гриб». Українською правильно називати цей гриб печерицею (місцеві назви — стернівка, стернюх, печірка, коровиця). Надійної етимології слово не має, найчастіше пов’язується з пекти, печу; також, можливо, походить від печера, тобто «гриб, що росте в печерах».

Відомо приблизно 300 видів печериць. Трапляються серед них навіть отруйні. У Європі печериця стала одним із перших грибів, які вдалося вирощувати штучно.

«ОДОМАШНЕННЯ» ПЕЧЕРИЦІ

Це сталося, ймовірно, в XVII ст. у Франції, де печериці були дуже дорогими, їх вирощуванням займалися спеціально навчені фахівці. А саму печерицю називали «паризький гриб». Із цим твердженням не згодні італійці, які вважають, що перші домашні печериці були вирощені на півночі Італії, потім технологію перейняли французи, а пізніше німці й англійці.

Зараз вирощуванням печериць займаються в понад 80 країнах, це найпопулярніший зі всіх культивованих грибів у світі. Перше місце за вирощуванням шампіньйонів посідає США, друге — Франція, третє — Великобританія. Дуже популярні печериці в Польщі, там їх додають до багатьох страв національної кухні.

А колись скуштувати «домашні» печериці могли дозволити собі тільки знатні персони, які влаштовували для культивування грибів спеціальні підвали (у печериць є дивна особливість — для їх вирощування світло абсолютно не обов’язкове).

А ось про дикі печериці було відомо ще задовго до нашої ери. Про них згадує у своїх працях давньогрецький учений Теофраст, а потім і давньоримський вчений Пліній, який, до речі, зробив спробу розділити відомі на той час гриби на два різновиди — їстівні та неїстівні.

«КОКТЕЙЛЬ МОЛОДОСТІ»

Печериці широко застосовують у косметології. Наприклад, додають у маски для омолодження шкіри обличчя. Австралійські медики вважають, що навіть просто регулярно вживаючи печериці, можна уникнути передчасної появи зморщок. Їх навіть називають «коктейлем молодості».

Печериці також корисні для здоров’я, адже запобігають розвитку атеросклерозу, знижують рівень холестерину в крові, ризик інфарктів та інсультів. Пантотенова кислота, що міститься в цих грибах, допомагає боротися з втомою, а калій покращує обмін речовин.

За результатами експерименту британських учених, заміна м’ясних страв на печериці допомагає позбутися кількох зайвих кілограмів на місяць.

Та далеко не всі печериці, зібрані в дикій природі, можна без побоювання вживати в їжу. Річ у тім, що вони можуть накопичувати важкі метали. Краще не збирати ці гриби поруч із великими містами, промисловими підприємствами, автомобільними дорогами та залізницями.

Підготував Іван МОЛОЧАЙ.