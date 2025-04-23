Сервіс оформлення онлайн-відстрочок став доступним для ширшої категорії людей з інвалідністю — у застосунку «Резерв+» від Міноборони ним можуть скористатися люди з інвалідністю, дані щодо яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), інформує Мінсоцполітики.

Раніше така опція охоплювала лише людей з інвалідністю, котрі мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності. На першому етапі це вдалося реалізувати завдяки обміну інформацією з Пенсійним фондом України, а тепер дані про людей з інвалідністю передаватиме й Мінсоцполітики.

Як це працює

Авторизуйтеся у «Резерв+» і натисніть на три крапки на головному екрані. Виберіть пункт «Подати запит на відстрочку», а потім категорію «Людина з інвалідністю». Подайте запит, після чого отримаєте сповіщення із результатом.

Коли даних у реєстрі немає

Якщо ви раніше отримували будь-який вид соціальної підтримки, ваші дані вже внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Перевірити їх наявність у системі можна в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики — soc.gov.ua. Авторизуйтеся на порталі у зручний спосіб, як-от за допомогою КЕП, BankID або «Дія.Підпис», та перегляньте в кабінеті наявність відомостей про встановлену інвалідність.

Якщо інвалідність була встановлена після 1 січня 2025 року на підставі рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), що замінила МСЕК, та дані відсутні в кабінеті, варто перевірити коректність ваших даних, внесених до рішення експертної команди.

Якщо інвалідність була встановлена до 1 січня 2025 року, і дані в особистому кабінеті або відсутні, або некоректні, але ви маєте документ, виданий МСЕК, є декілька варіантів:

скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю, подати заяву на первинну реєстрацію, додавши скан-копію виписки з акта огляду або іншого документа, виданого МСЕК. Ваші дані «підтягнуться» в електронні системи Мінсоцполітики;

звернутися до найближчого структурного підрозділу соціального захисту населення районної в м. Києві, районної держадміністрації, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради та пред’явити оригінал виписки з акта огляду або іншого документа, виданого МСЕК, що підтверджує встановлення інвалідності. Фахівці внесуть дані до систем Мінсоцполітики.

У відомстві також звертають увагу, що коли ви раніше не отримували соціальної підтримки, також можете скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю, подавши заяву на первинну реєстрацію разом із скан-копіями документів.