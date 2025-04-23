Нагадайте, будь ласка, що передбачає так званий закон про куріння, яка відповідальність у разі його порушення?

Назар ПІНЧУК.

Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», про який, очевидно, згадує читач, заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних із їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства: кафе, бари, ресторани тощо, роз’яснюють у Держпродспоживслужбі.

Також у закладах ресторанного господарства заборонено розміщення інформації про послуги приготування кальянів, оскільки розміщення інформації про тютюнові вироби або пов’язані з цим послуги в меню закладу ресторанного господарства або на плакатах підпадає під заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів.

Штраф за розміщення попільничок чи кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства становить 3 тис. грн, а в разі повторного протягом року вчинення таких порушень — 15 тис. грн.

У разі виявлення випадків порушення вимог антитютюнового законодавства звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.