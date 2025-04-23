Кожен господар знає, як погано іноді сходить морква. Чому так буває? Одна з основних причин — неякісне, зокрема старе, насіння, або ж якщо воно зберігалося в неналежних умовах.

Також морква погано сходить, якщо насіння перед посадкою не було правильно підготовлене. Його особливістю є те, що містить багато ефірних олій, які гальмують проростання. Тому, щоб вимити їх, насіння на 24 год. замочують у воді, яку періодично міняють. Також певний час тримають під проточною водою в марлевому мішечку.

Важливі й умови посадки. Так, морква погано проростає, якщо висіяли занадто глибоко, бракувало вологи, були несприятливі погодні умови. Глибина загортання насіння має бути 2,5–3 см. Після сівби землю ущільнюють. До появи сходів важливо, щоб посіви не забили бур’яни. Навіть якщо все зробити правильно, проростає морква досить повільно, протягом 2–3 тижнів. Культура досить холодостійка і проростає вже при 5 градусах тепла.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.