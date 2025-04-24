У квітні закінчується опалювальний сезон, а з 1 травня органи Пенсійного фонду України визначать право на отримання житлових субсидій на наступний період (до 30 квітня 2026 року).

Як правило, одержувачам, котрі отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в ПФУ інформації (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарства, відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг), наголошують у відомстві.

Водночас деяким категоріям громадян субсидію на новий період буде призначено за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи і витрати (або спрощеною заявою). За особистим зверненням житлову субсидію на наступний період призначають, зокрема, якщо: