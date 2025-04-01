Хоч мед і цукор — підсолоджувачі, це продукти з різною хімічною формулою. Тому просто взяти та замінити у співвідношенні 1:1 цукор медом не вийде. Але є прості рекомендації, які допоможуть уникнути кулінарних провалів.

Використовуйте меду менше, ніж цукру. Замініть цукор медом із розрахунку 1 склянка цукру на 0/5 або 2/3 склянки меду. Зменште кількість рідини в рецепті, якщо хочете замінити цукор медом. Мед приблизно на 20% складається з води, тому кількість рідини, зазначену в рецепті, потрібно зменшити. Тобто якщо в рецепті 1 склянка меду і 1 склянка кефіру, то кількість кефіру треба зменшити до 3/4 склянки, щоб запобігти виділенню зайвої рідини з меду. Зменште температуру духовки при випіканні з медом на 5–10 градусів. Вищий вміст цукру в меді дає більш швидку карамелізацію, і випічка може пригоріти. Частіше слідкуйте за випічкою, щоб уникнути пригорання. Мед добре підходить для хліба, піци та булочок. Спробуйте додати трохи меду навіть до несолодкої випічки — він створює більш золотисту скоринку, ніж цукор. Мед також допомагає випічці довше залишатися свіжою та надає приємного аромату. Завдяки антибактеріальним властивостям мед затримує появу цвілі, що збільшує термін зберігання хлібобулочних виробів.

Марія ЗАХАРЧУК, кондитер.