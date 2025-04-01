Хоч мед і цукор — підсолоджувачі, це продукти з різною хімічною формулою. Тому просто взяти та замінити у співвідношенні 1:1 цукор медом не вийде. Але є прості рекомендації, які допоможуть уникнути кулінарних провалів.
- Використовуйте меду менше, ніж цукру. Замініть цукор медом із розрахунку 1 склянка цукру на 0/5 або 2/3 склянки меду.
- Зменште кількість рідини в рецепті, якщо хочете замінити цукор медом. Мед приблизно на 20% складається з води, тому кількість рідини, зазначену в рецепті, потрібно зменшити. Тобто якщо в рецепті 1 склянка меду і 1 склянка кефіру, то кількість кефіру треба зменшити до 3/4 склянки, щоб запобігти виділенню зайвої рідини з меду.
- Зменште температуру духовки при випіканні з медом на 5–10 градусів. Вищий вміст цукру в меді дає більш швидку карамелізацію, і випічка може пригоріти. Частіше слідкуйте за випічкою, щоб уникнути пригорання.
- Мед добре підходить для хліба, піци та булочок. Спробуйте додати трохи меду навіть до несолодкої випічки — він створює більш золотисту скоринку, ніж цукор.
- Мед також допомагає випічці довше залишатися свіжою та надає приємного аромату. Завдяки антибактеріальним властивостям мед затримує появу цвілі, що збільшує термін зберігання хлібобулочних виробів.
Марія ЗАХАРЧУК, кондитер.
Залишити відповідь