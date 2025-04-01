Пропонуємо не стояти довго біля плити. Просто закиньте необхідні продукти в банку. М’ясо, риба та овочі готуються у власному соку і виходять м’якими, соковитими та дуже смачними.

Томлена свинина

700 г м’якоті свинини (з прошарком жиру); 1 велика цибулина; 1 столова ложка приправи до шашлику; сіль; 2 лаврові листки; 3 горошини чорного перцю.

М’ясо наріжте крупними порційними шматками, викладіть у миску. Додайте сіль, приправу та нарізану півкільцями цибулину. Ретельно помніть руками, щоб із цибулі виділився сік. Залиште промаринуватися 1 год. М’ясо разом із цибулею перекладіть у суху скляну банку, додайте лавровий лист і перець (рідину та олію додавати не потрібно, достатньо соку, що виділиться з м’яса та цибулі). Накрийте банку фольгою чи металевою кришкою (без резинки). Відправте В ХОЛОДНУ ДУХОВКУ і запікайте при температурі 180 градусів близько 1 год. — залежно від жорсткості м’яса. Після вимкнення залиште в духовці на 20 хв.

Печінка з яблуками

600 г курячої печінки; 1 велика цибулина; 1 велике кисле яблуко; 0,5 чайної ложки солі; чверть чайної ложки меленого коріандру; чорний мелений перець.

Печінку розріжте навпіл, посоліть і поперчіть. Цибулину наріжте півкільцями, яблуко скибочками. Чергуючи печінку, яблука та цибулю, заповніть банку (1,5 л). Деякі шари посоліть, поперчіть і приправте коріандром. Шийку банки щільно обгорніть фольгою. Поставте в холодну духовку, увімкніть на 170 градусів і готуйте 40 хв. Після вимкнення залиште в духовці на 10 хв.

Стегенця в томаті

500 г курячих стегенець; 1 морквина; 1 цибулина; 2 зубчики часнику; 1 столова ложка томатного соусу; 0,5 чайної ложки приправи для курки; сіль; чорний мелений перець.

Курячі стегна розріжте порційними шматками (шкірку краще зняти). Морквину наріжте брусочками, цибулину — чвертькільцями, часник подрібніть. Перекладіть курку з овочами в миску. Додайте спеції та томатний соус. Перемішайте, дайте промаринуватися 30 хв. Перекладіть все у скляну банку ємністю 1 л, обгорніть шийку фольгою. Поставте в холодну духовку, розігрійте до 160 градусів і готуйте 30 хв. Після цього збільште температуру до 180, готуйте ще 30 хв.

Скумбрія з морквою

1 велика скумбрія; 3 морквини; 1 цибулина; чверть чайної ложки приправи для риби; 4 горошини духмяного перцю, 2 лаврові листки; сіль.

Рибину випатрайте, обсушіть паперовими рушниками, наріжте порційними шматками. Цибулину наріжте півкільцями, моркву — кружальцями. У літрову банку на дно викладіть перець горошком і лавровий лист. Далі — частину риби, цибулю та моркву, підсоліть і приправте спеціями. Повторюйте шари, доки наповниться банка. Закрийте банку фольгою. Поставте в холодну духовку. Запікайте близько 1 год. при 180 градусах.

Основні правила, яких потрібно дотримуватись: