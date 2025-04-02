Уряд затвердив експериментальний проєкт Мінветеранів, що дозволить дітям захисників і захисниць, які навчаються на контрактній основі у закладах фахової передвищої та вищої освіти, отримати компенсацію повної вартості річного навчання, інформують у відомстві. Мінветеранів сплатить повну вартість за навчання на відповідний навчальний рік.
Сповіщення про можливість отримати державну допомогу надійде через мобільний застосунок «Дія». Потрібно буде лише підтвердити його.
Отримати компенсацію зможуть:
- діти загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;
- діти осіб із інвалідністю внаслідок війни;
- діти учасників бойових дій;
- діти військовополонених і зниклих безвісти;
- діти постраждалих учасників Революції Гідності.
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