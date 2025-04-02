Щороку навесні та восени починається сезон спалювання сухої трави та листя. Це не лише завдає шкоди природі, але й заборонено законом, нагадують у Мін’юсті. Насамперед спалювання сухостою має деструктивні наслідки для довкілля. Адже при цьому забруднюється повітря, знищується мікрофлора ґрунту та біорізноманіття; втрачається родючість ґрунтового покриву, зростає ризик пожеж.

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст.77 КУпАП)

Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах:

для громадян — від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — НМДГ) (1530–4590 грн);

для посадових осіб — від 270 до 900 НМДГ (4590–15300 грн).

Штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає:

для громадян — від 270 до 900 НМДГ (4590–15300 грн);

для посадових осіб — від 630 до 1800 НМДГ (10710–30600 грн).

Самовільне випалювання рослинності або її залишків (ст.77-1 КУпАП)

Штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, складає:

для громадян — 180–360 (3060–6120 грн);

для посадових осіб — 900–1260 НМДГ (15300–21420 грн).

Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, складає:

для громадян — 360–720 НМДГ (6120–12240 грн);

для посадових осіб — 1260–1800 НМДГ (21420–30600 грн).

Спалювати опале листя заборонено законом також через ризик масштабного загоряння, що може створити загрозу життю та здоров’ю людей, забруднення атмосферного повітря та зниження родючості ґрунтів. Також, окрім адміністративної, українським законодавством передбачена й кримінальна відповідальність за випалювання рослинного світу.

Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні, сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом в Україні карається:

штрафом від 5400 до 9000 НМДГ (91800 до 153000 грн);

або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років;

або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Спалювання сухостою — це не лише шкода для довкілля, але й загроза для нашого здоров’я та гаманця. Відмовтеся від цієї шкідливої звички та оберіть безпечні методи утилізації.