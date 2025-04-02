ЯК ЦВІСТИМЕ ПОЛУНИЦЯ

Боротися з панкреатитом (запаленням підшлункової залози) допоможуть квіти полуниці: чайну (або десертну) ложку сушених подрібнених квітів запарюють, як чай, у 200 мл окропу. Через 20 хв. проціджують. Протягом дня слід випити 2–3 такі порції. Під час загострення недуги — 4–5 порцій. Скористайтеся сезоном, як цвістиме полуниця!

ГЕПАТИТ

Столову ложку свіжого соку з коріння хрону розбавити у 100 мл теплої води. Цю порцію випити протягом дня за 3–4 рази у перервах між вживанням їжі. Дітям від 6 до 14 років суміш готують із розрахунку ч.л. соку на 150 мл води.

УСКЛАДНЕНЕ ТРАВЛЕННЯ

Щодня після обіду пити, як десерт, по 200–250 мл йогурту. Найкраще брати чорничний. Корисно і старшим людям, і дітям. Купуючи йогурт, уважно дивіться, чи не сплив термін придатності продукту, аби не спричинити харчове отруєння.

НАСТОЯНКА З АЛОЕ АБО КВІТКИ ПОЛИНУ

100 г подрібненого листя алое (беруть з трирічної рослини) залити 0,5 л горілки. Посуд герметично закрити. Настоювати в сонячному місці 14 днів, час від часу збовтувати. Процідити. Зберігати настоянку в холодильнику. При болях у шлунку пити по ст.л. 3–4 рази на день за 10 хв. до їди. Не зловживати! Протипоказано при виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки.

Або ж при шлункових болях можна проковтнути 4–5 сушених квіточок полину гіркого і запити 200 мл теплої води.

КРІП В ОКРІП

Молодий зелений кріп добре очищає судини: 3 ст.л. подрібненого кропу настоюють 30 хв. в 1 л окропу. Не проціджують. Настій випити протягом дня малими ковтками. Кріп також варто спожити. Курс лікування — хоча б місяць.

У ВИГЛЯДІ КОМПРЕСІВ

5 ст.л. сушеного подрібненого цвіту липи запарюють в 0,5 л окропу. Настоюють 1 год. в закритому посуді. Проціджують. За допомогою вати рідину наносять на місця опіків шкіри. Процедуру приймати 4–5 разів на день.

ДОДАТИ ПІДБІЛУ

Від кашлю можна пити чорний або зелений чай з медом. А ще краще, коли до нього додати 2–3 квіточки підбілу (мати-й-мачухи).

ФУРУНКУЛИ В НОСІ

Змішати сік цибулі й соняшникову олію (2:1). У суміші зволожувати клаптики вати і вставляти в ніздрі. Процедуру приймати 5–6 разів на день по 10–15 хв.

БРУСНИЧНИЙ ЧАЙ

Якщо мимовільне сечовипускання: ст.л. сушеного подрібненого листя брусниці (заготовляють наприкінці квітня) запарити в 0,5 л окропу. Настоювати 30 хв. у закритому посуді. Процідити. Цю порцію випити протягом дня за 4–5 разів у перервах між вживанням їжі. Процес лікування може бути тривалим.

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.