Важко працювати лопатою, до якої постійно прилипає земля. Але за допомогою деяких нехитрих способів цього можна уникнути. Ось кілька простих підказок.

Очищення та полірування. Після кожного використання ретельно очищайте лопату від залишків землі та бруду. Старий бруд на поверхні сприяє ще більшому прилипанню. Для полірування леза лопати використовуйте наждаковий папір або металеву щітку. Гладка поверхня зменшує тертя.

Заточування. Гостра лопата легше проникає в ґрунт, і земля менше прилипає до неї. При заточуванні пройдіться інструментом по всій поверхні, щоб прибрати всі нерівності.

Змащування. Змастіть лезо лопати рослинною олією або мастилом. Це створить захисний шар, який запобігає прилипанню землі. Або ж натріть лезо графітовим порошком, вкрийте силіконовим спреєм, рідиною WD-40 тощо.

Правильне зберігання. Бруд легко прилипає до іржі. Щоб запобігти корозії, зберігайте лопату в сухому місці, завжди тримайте чистою.

Василь ГЕРАСИМОВ.