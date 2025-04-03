Чи мають право на виплати в такому форматі ті, хто раніше пішов добровольцем саме в такому віці?

Анатолій.

Військові до 25 років рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил, інших утворених військових формувань, а також правоохоронних органів спецпризначення, які брали безпосередню участь у бойових діях не менше 6 місяців (станом до 13.02.2025 року) та продовжують служити — мають право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1 млн грн, роз’яснюють у Правозахисному центрі для військових «Принцип».

Якщо кількість днів менша, ніж 6 місяців, то кошти мають виплачувати пропорційно часу безпосередньої участі в бойових діях.

Проте отримати повну суму (1 млн грн), незалежно від кількості днів безпосередньої участі в бойових діях, мають військові, котрі отримали захворювання/поранення під час захисту Батьківщини або перебували в полоні.

Ця винагорода виплачується один раз за весь період проходження військової служби та не підлягає поділу на частини.

Ті ж, хто підпише контракт за програмою «Контракт 18–24» (у визначених переліком військових частинах), у разі отримання захворювання/поранення під час захисту Батьківщини або потрапляння в полон, також мають право на виплату в 1 млн грн.

У «Принципі» також розмістили на своєму сайті (https://drive.google.com/…/17jh-K5…/view..) офіційну відповідь від Міноборони на запит про інформацію щодо механізму виплати цієї винагороди, запевняючи, що цей документ можна використовувати як підтвердження того, що людина має отримати цю виплату, в разі, якщо у військовій частині, де проходила чи проходить службу, їй кажуть зворотне.

У документі, зокрема, повідомляється, що «механізм виплати винагороди у військових частинах (установах) Міноборони визначено окремим дорученням Міністра оборони України від 20.02.2025 №999/уд (далі — окреме доручення), яким чітко визначено завдання посадовим особам щодо реалізації вимог постанови Уряду, дане рішення було доведено до військ (сил) встановленим порядком.

Крім того, зазначаємо, що написання рапортів військовослужбовцями окремим дорученням не передбачено, підготовка проєктів наказів для здійснення виплати винагороди покладається на служби персоналу частин (установ), які видаються на підставі:

витягів з послужних списків, копій обліково-послужних карток, довідок про проходження військової служби (трудову діяльність) (додаток 10 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони від 10.04.2009 №170);

копії послужної картки;

довідок, оформлених за формою, що додається до окремого доручення, зокрема з місць попередньої служби, про безпосередню участь вказаних військовослужбовців у бойових діях у районах ведення воєнних (бойових) дій, відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин.

Виплата винагороди здійснюватиметься після отримання та опрацювання інформації (в тому числі отриманої з інших військових частин (установ) за попередніми місцями служби таких військовослужбовців, відповідно до здійснених запитів) в порядку, визначеному окремим дорученням».