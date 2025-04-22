Я завжди садила кілька улюблених перевірених сортів буряка. Два роки тому змушена була виїхати з півдня та змінила місце проживання. Буряки висіяла ті самі, а от на смак виявились значно гірші. Чи впливає на смак місце посадки? Чи, можливо, спробувати висіяти інші сорти?

Олександра ШИШКО. Київська обл.

Спробувати нові сорти, звісно, можна, але й місце посадки неабияк впливає на смак і якість коренеплодів.

Для буряків потрібен родючий, багатий на легкозасвоювані поживні речовини ґрунт, легкий за механічним складом. Для ущільнених ґрунтів потрібна буде глибока оранка, також їх полегшують шляхом внесення річкового піску, перепрілої тирси тощо. Важливо уникати ділянок із високою кислотністю. Реакція має бути нейтральна або слабокисла (6,5–7,5). Закислені ділянки розкислюють вапном (200–300 г на кв.м).

Найкращі попередники — бобові, гарбузові, цибуля, помідори. Натомість не варто висівати буряки після картоплі, капусти та моркви. На виснажених ділянках (а можливо, ваша ділянка саме така) чудовими попередниками стануть сидерати. Важливо також дотримуватись сівозміни і не висаджувати буряки на попередньому місці. Вони люблять тепло та світло. На сонечку коренеплоди виростають крупними, солодкими та соковитими. Тому не бажано висівати буряки там, де буде тінь.

Якщо ваша нинішня ділянка під буряки недостатньо підхожа, важливо ретельно підготувати її до посадки. Зокрема, ретельно перекопати та прибрати каміння, сміття, гілки, корені бур’янів, залишки минулого врожаю. Все це може стати причиною формування кривих плодів. На кожен квадратний метр вносять 3 кг компосту або перегною, 500 г деревного попелу, 30–40 г суперфосфату, 15–20 г аміачної селітри і ретельно все перекопують. Зола, до речі, ще й сприятиме розкисленню землі. В жодному разі під буряки не вносять свіжий гній! Грядку після цього перекопують і розрівнюють поверхню граблями. Це краще зробити ще з осені, якщо ж не встигли, то навесні, але за 2–3 тижні до посіву.

До зниження якості плодів може також призвести надмірна спека. Врожайність дуже знижується й у посушливі роки: коренеплоди стають грубими, дерев’янистими, гіркуватими на смак.

У фазі формування плодів дуже важливі в достатній кількості калій і фосфор.

А от із мікроелементів за накопичення цукру відповідає бор. Тож періодично додавайте його у процесі росту буряків. Для цього 10 г борної кислоти розчиняють у 10 л води та поливають грядки.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.