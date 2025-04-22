Зміна сезону нерідко спричиняє посилення симптомів хронічних шкірних захворювань: екземи, псоріазу, грибка, алергії. «Порадниця» з’ясувала, чому це відбувається та як можна попередити неприємності.

ІЗ ЧИМ ПОВ’ЯЗАНЕ

— Навесні багато моїх пацієнтів відзначають посилення шкірних проблем: вугрових висипань, грибкових уражень, бактеріальних інфекцій, алергічних реакцій, — констатує лікар-дерматовенеролог вищої категорії Володимир АГАФОНОВ. — Подібне загострення зумовлене цілою низкою сезонних чинників. Один із основних — різкі коливання температури й вологості повітря, які позначаються не тільки на загальному самопочутті, а й на стані шкірного покриву, змушеного постійно адаптуватися. Відіграє роль і ослаблення імунної системи: після зими вона гірше справляється з атакою алергенів, грибків, бактерій та вірусів, здатних спричиняти загострення вже наявних проблем зі шкірою. Крім того, навесні організм піддається активнішому впливу ультрафіолету й сильних алергенів, зокрема, пилку дерев та інших рослин.

Впливає на стан шкіри й сезонна гормональна перебудова організму — це особливо помітно в підлітків і дорослих з такими хронічними дерматологічними захворюваннями, як акне та себорейний дерматит, що нерідко «розквітають» саме навесні.

До додаткових факторів ризику можна зарахувати зміну способу життя, часті стреси, носіння одягу та взуття не «за погодою», а також незбалансований весняний раціон: надлишок солодкого й фаст-фуду, дефіцит клітковини, овочів і фруктів.

ЯКІ СИМПТОМИ МОЖУТЬ ПОСИЛИТИСЯ

За словами лікаря, через перепади погоди й збільшення вологості повітря навесні дуже часто загострюються такі поширені шкірні захворювання, як псоріаз та екзема — відповідно, стають яскравішими їхні симптоми: сухість шкіри, свербіж, запалення, утворення висипу або псоріатичних бляшок.

Підвищена сонячна інсоляція та частий контакт із алергенами (пилок рослин, пил, шерсть тварин, косметика) може призвести до появи або загострення алергійного, контактного й сонячного дерматиту. Характерні симптоми при цьому: почервоніння, набряклість, висипання, свербіж.

Через підвищену вологість і тепло навесні активізуються й грибкові інфекції: дерматофітія (грибкове ураження стоп) і кандидоз (молочниця шкірних складок), типові симптоми: почервоніння, подразнення, свербіж, неприємний запах, білястий наліт.

До поширених вірусних інфекцій, що спричиняють пошкодження шкіри, належать герпес і вірус папіломи людини (ВПЛ). Часто вони перебувають в організмі у «сплячому» стані, але на тлі сезонного гіповітамінозу та зниження імунітету можуть «прокинутися». Герпес проявляється печінням і появою болісних висипів у вигляді дрібних пухирців, ВПЛ — виникненням на шкірі невеликих доброякісних новоутворень — папілом і бородавок.

Зрештою, через збільшення продукції шкірного сала навесні часто загострюється акне, вугровий висип і себорейний дерматит, що проявляються характерними висипами, лущенням, свербінням і почервонінням.

ПРОФІЛАКТИКА

Запобігти весняному загостренню шкірних інфекцій або ж знизити його прояви допоможе здоровий спосіб життя, правильний догляд за шкірою та уважне ставлення до власного організму.

Скорегуйте харчування: скоротіть вживання солодощів і випічки, оскільки надлишок цукру стимулює ріст грибків і бактерій. Збільшіть у раціоні частку свіжих овочів і фруктів, роблячи акцент на сезонних продуктах. Вживайте достатню кількість білка (риба, нежирне м’ясо, бобові), який необхідний для оновлення клітин шкіри. Пийте більше води, щоб уникнути зневоднення і лущення шкірного покриву.

скоротіть вживання солодощів і випічки, оскільки надлишок цукру стимулює ріст грибків і бактерій. Збільшіть у раціоні частку свіжих овочів і фруктів, роблячи акцент на сезонних продуктах. Вживайте достатню кількість білка (риба, нежирне м’ясо, бобові), який необхідний для оновлення клітин шкіри. Пийте більше води, щоб уникнути зневоднення і лущення шкірного покриву. Пропийте курс вітамінів і мінералів , приділивши особливу увагу вітамінам групи B, а також A, C і D.

, приділивши особливу увагу вітамінам групи B, а також A, C і D. Будьте фізично активні: піші прогулянки, біг, їзда на велосипеді, плавання підвищують загальний тонус організму, покращують кровообіг, а отже, і стан шкіри.

піші прогулянки, біг, їзда на велосипеді, плавання підвищують загальний тонус організму, покращують кровообіг, а отже, і стан шкіри. Контролюйте стрес: спіть не менше 7–8 годин, дотримуйтесь режиму праці та відпочинку, регулярно використовуйте методи релаксації — дихальні практики, йогу, медитацію, прогулянки на природі.

спіть не менше 7–8 годин, дотримуйтесь режиму праці та відпочинку, регулярно використовуйте методи релаксації — дихальні практики, йогу, медитацію, прогулянки на природі. Стежте за гігієною: підберіть в аптеці м’який щадний догляд за шкірою обличчя й тіла (звичайне мило і гель для душу при проблемній шкірі не підходять). Використовуйте тільки індивідуальні рушники, щодня міняйте натільну білизну та шкарпетки (за підвищеної пітливості робіть це двічі на день), обробляйте взуття протигрибковим засобом. Намагайтеся носити одяг із натуральних матеріалів, що пропускають повітря та не подразнюють шкіру. Після басейну або спортзалу обов’язково приймайте душ, оскільки вологе тепле середовище ідеальне для грибків і бактерій.

підберіть в аптеці м’який щадний догляд за шкірою обличчя й тіла (звичайне мило і гель для душу при проблемній шкірі не підходять). Використовуйте тільки індивідуальні рушники, щодня міняйте натільну білизну та шкарпетки (за підвищеної пітливості робіть це двічі на день), обробляйте взуття протигрибковим засобом. Намагайтеся носити одяг із натуральних матеріалів, що пропускають повітря та не подразнюють шкіру. Після басейну або спортзалу обов’язково приймайте душ, оскільки вологе тепле середовище ідеальне для грибків і бактерій. Не зловживайте декоративною косметикою: тональні креми щільної текстури та пудра забивають пори, створюючи умови для росту бактерій. Навесні краще переключитися на легкі засоби (BB-креми, мінеральну пудру) й обов’язково ретельно змивати косметику, повертаючись додому.

тональні креми щільної текстури та пудра забивають пори, створюючи умови для росту бактерій. Навесні краще переключитися на легкі засоби (BB-креми, мінеральну пудру) й обов’язково ретельно змивати косметику, повертаючись додому. Регулярно провітрюйте житлове приміщення та стежте за помірною вологістю повітря (оптимальний рівень — 40–60 відсотків).

Захищайте шкіру від агресивних чинників: у сонячну погоду використовуйте сонцезахисні засоби з SPF не нижче 50, щоб зменшити ризик фотопошкодження та зниження місцевого імунітету шкіри. Уникайте контакту з побутовою хімією без рукавичок — суха подразнена шкіра легше піддається інфікуванню.

у сонячну погоду використовуйте сонцезахисні засоби з SPF не нижче 50, щоб зменшити ризик фотопошкодження та зниження місцевого імунітету шкіри. Уникайте контакту з побутовою хімією без рукавичок — суха подразнена шкіра легше піддається інфікуванню. Планово відвідуйте дерматолога або імунолога: у деяких випадках доцільна превентивна терапія або підтримувальний курс вітамінів. Якщо ж загострення уникнути не вдалося, спеціаліст призначить необхідний курс лікування. Залежно від збудника, це можуть бути антибактеріальні мазі або комбіновані препарати з кортикостероїдами, антисептичні розчини (хлоргексидин, мірамістин) для місцевої обробки запалень, противірусні та імуномодулюючі препарати, місцеві або системні антимікотики в разі грибкової інфекції.

Ірина КАДЧЕНКО.