Ні, не всі укуси потребують активного лікування. Якщо це звичайні комахи й укуси не ускладнені, вони швидко минають самостійно, мають легкий свербіж. Проте якщо свербіж заважає вам чи дитині, є виражене запалення та набряк — спробуйте такі заходи, радить лікар-дерматолог Катерина БАКІКО.

Промийте місце укусу та руки прохолодною водою з милом. Це знижує ризик вторинної інфекції.

Прикладіть холод — лід або холодну воду. Прикладайте на 3–10 хв. часто й періодично — це допоможе зменшити свербіж і набряк.

Не розчісуйте! Чим більше чухаєте, тим більше свербить — і вищий ризик інфекції.

АБИ ПОЛЕГШИТИ СТАН

Нанесіть розчин каламіну або місцеві анестетики. Можна часто і більше 2–3 разів на добу.

У дітей або при сильному свербежі застосуйте внутрішні антигістамінні препарати (цетиризин, лоратадин, левоцетиризин, дезлоратадин у віковому дозуванні 2 рази на день).

Коли свербіж нестерпний — гідроксизин (25 мг 2–4 рази на добу) за призначенням і рецептом лікаря.

Якщо висип від укусів червоний, набряклий і запалений — наносьте місцеві протизапальні засоби (мазі та креми з глюкокортикоїдами). Найпростішим є гідрокортизоновий крем 1–2-відсотковий, двічі на добу кілька днів. Сильніші та дієвіші ліки — під контролем та рецептом лікаря (наприклад, адвантан, локоїд, кутівейт і аналоги).

Уникайте сонця, перегріву, тривалих ванн. Не натирайте і не подразнюйте шкіру в ділянці укусу.

ЩО НЕ РОБИТИ

Часто й без потреби наносити місцеві анестетики або антигістамінні гелі — вони можуть спричинити фоточутливість і контактну алергію.

Не рекомендую рутинно мастити протиалергічні гелі (феністил, псилобальзам та інші) — ефективність їх мала, можливе подразнення. Може бути передозування, якщо мастити великі ділянки або поєднувати з внутрішніми антигістамінними препаратами. Десь колись мастити — добре, але часто і багато — ні.

Не застосовуйте спирт, оцет, корвалол, одеколон, горілку, зубну пасту, сіль, сечу на місце укусу — все це може лише погіршити стан шкіри.

ДО ЛІКАРЯ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ, ЯКЩО: