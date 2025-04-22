Мій син розлучився з дружиною, у них є син, на якого він виплачує аліменти. А з якого віку дитина може самостійно отримувати, розпоряджатися цими коштами?

Віра Василівна. Полтавська обл.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України (ст.8 Закону України «Про охорону дитинства»), нагадують у Мін’юсті. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду.

Статтею 179 Сімейного кодексу України передбачено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачують аліменти, розпоряджається ними виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потреби в харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпеченні речами, необхідними для розвитку та виховання дитини, реалізації її здібностей.

Неповнолітня дитина (14–18 років) має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання.

Водночас Сімейним кодексом встановлено, що неповнолітня дитина також має право на самостійне одержання аліментів і розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України (далі — Кодекс).

Згідно зі ст.30 Кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи: повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто врахувати, що відповідно до Кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною.

Відповідно до ст.32 Кодексу неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність.

Так, у цьому віці вона зокрема може:

самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом;

самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами.

Важливо! Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно впевнитися, чи не відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де вказані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати.

У випадку, коли на примусовому виконанні перебуває виконавче провадження про стягнення аліментів, аліменти перераховують виключно стягувачу відповідно до ст.47 Закону України «Про виконавче провадження».

Під час перерахування коштів у призначенні платежу варто писати, що це аліменти на утримання дитини, і вказувати — за який період.

Для уникнення непорозумінь, конфліктів і цивілізованого вирішення питання відповідно до ст.189 Сімейного кодексу України батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір і строки виплати. У договорі можна вказати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перераховувати кошти.

Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим кодексом.

Договір укладають у письмовій формі і нотаріально посвідчують.

У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього можуть стягувати на підставі виконавчого напису нотаріуса.